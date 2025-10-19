Sucesos
Intoxicada una mujer por monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Cañamero
Los hechos ocurrieron pasadas las 20.00 horas del sábado en la calle Santa Teresa de la localidad cacereña
Una mujer ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Cáceres por una intoxicación por monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Cañamero, ocurrido en la tarde de este sábado.
Los hechos ocurrieron pasadas las 20.00 horas del sábado en la calle Santa Teresa de la localidad cacereña, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia convencional y una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud.
Por el momento se desconoce la edad de la herida, que fue trasladada al centro hospitalario en estado 'menos grave'.
