Muere un varón de 72 años en un accidente con un arma de fuego durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela

Un hombre de 72 años ha fallecido en un accidente con un arma de fuego durante una cacería en Herguijuela (Cáceres), según ha informado la Guardia Civil.

El suceso ha ocurrido en torno a las 10.00 horas de este domingo, 19 de octubre, cuando el Centro de Emergencias 112 ha recibido el aviso y los efectivos sanitarios se han trasladado hasta el lugar, donde han atendido al varón herido, aunque posteriormente ha fallecido y han activado el protocolo judicial correspondiente para proceder al levantamiento del cadáver.

Por el momento, agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cáceres están investigando las causas de los hechos.