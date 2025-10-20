El pueblo de Cáceres que hizo de una batalla internacional su fiesta más popular

El 28 de octubre de 1811, el pueblo de Arroyomolinos amaneció bajo el estruendo de cañonazos, al convertirse en el escenario de una exitosa batalla de la Guerra de la Independencia española. Aquel día, las fuerzas aliadas anglo - hispano - portuguesas vencieron a la segunda división francesa comandada por el general Girard, una unidad del ejército invasor de Napoleón.

Los aliados sorprendieron y rodearon al enemigo, que se vio obligado a huir por la "escabrosa Sierra de Montánchez", dejando atrás artillería y material de guerra. El combate se saldó con la captura de más de 1.300 prisioneros, apenas 70 bajas entre las filas vencedoras y más de 400 perdidas de las tropas invasoras. Al pillarlos por sorpresa, esta se convirtió en "una de las grandes victorias de la Guerra de la Independencia", destaca Sara Fragoso, promotora de la conmemoración histórica.

Jorge Valiente

Recreación histórica de 2025: del 24 al 26 de octubre

A raíz de esta gesta, el municipio cacereño creó su fiesta más popular: La Sorpresa de Arroyomolinos, declarada de Interés Turístico Regional. Se trata de una recreación histórica que, en su edición de 2025 (que se celebrará del 24 al 26 de octubre), se prevé que acudan 350 recreadores. Serán los encargados de revivir la contienda que sucedió hace más de dos siglos en Arroyomolinos. De ellos, una parte procede de la propia localidad, en la que existen ocho asociaciones locales, y el resto de agrupaciones de recreación provenientes de distintas zonas de España: Urgull (País Vasco), Cameron (Cataluña), Voluntarios de Madrid, Camuñas (Castilla-La Mancha), Málaga recreadora, Algarrobo, Tarifa, Badajoz recreadora, Baluarte (Badajoz), Tambores y pífanos de La Albuera (municipio pacense) y Legión Extremeña. Se suman también grupos procedentes de Portugal: Vimeiro, Almeida, Sobral y Condeixa.

Uniformes y armas

Los recreadores participan ataviados con vestimentas de época de los diferentes bandos que intervinieron en el conflicto bélico de 1811. Según estima Fragoso, el coste por uniforme y complementos ronda los 1.200 euros. Solo la chaqueta puede costar entre 300 y 400, y el sombreo entre 100 y 150 euros. Mientras que las armas avancarga (fusiles o mosquetes de pedernal), no bajan en estos momentos de 1.000 euros.

La infantería emplea armas de avancarga, fusiles o mosquetes de pedernal y los mandos, caballería y artillería empuñan sables o espadas. También se utilizan réplicas decorativas. Cada partícipe es responsable de su herramienta de combate, y quienes portan avancargas cuentan con una licencia AE (Autorización Especial). Además, cada artilugio de guerra tiene su propia guía o documentación.

En cuanto a la pólvora que llena de humo blanco el campo de combate, esta se reparte según el número de recreadores armados con avancargas. Como referencia, la promotora de la conmemoración calcula un kilo de pólvora para cada 3 o 4 personas, aunque precisa que depende en gran medida de la cantidad de escenificaciones y la duración de las mismas que tendrán lugar a lo largo de los tres días.

Un instante de la recreación histórica de la batalla de la Sorpresa de Arroyomolinos, edición 2024. / Jorge Valiente

Aunque las armas no disparen proyectiles reales, Fragoso advierte que sí producen fuego, por lo que insiste en que los asistentes no deben subestimar su peligrosidad. Por ello, el público deben mantenerse a la distancia que indica la organización y permanecer en las zonas habilitadas para los visitantes.

Recreaciones

La Sorpresa de Arroyomolinos comenzará el viernes con la representación de los antecedentes que contextualizan la posterior batalla, en la que el bando anglo - hispano - portugués resultó vencedor. En el paseo de la Iglesia se recreará el asedio del pueblo por parte del ejército francés en 1809, así como la entrada de las tropas del general Girard al anochecer del 27 de octubre de 1811. También se escenificará el planteamiento de la estrategia de las fuerzas aliadas en la madrugada del 28 de octubre: "disgregarse en tres columnas para acorralar al enemigo en Arroyomolinos llegando desde Alcuéscar", detalla Fragoso.

La Sorpresa de Arroyomolinos

Al día siguiente, 25 de octubre, la jornada se inaugurará con el izado de bandera de todos los países implicados y homenaje a los caídos. Acto seguido, se procederá a la apertura del campamento Napoleónico, en la calle Hernán Cortés, donde el público podrá observar como los mandos organizan el frente de la recreación. Tras la planificación, a las 17.00 horas, los soldados iniciarán su desfile hacia el campo de batalla, junto al paraje de La charca (que se encuentra en la salida del municipio, en la carretera en dirección a Almoharín), donde tendrá lugar la recreación histórica de La Sorpresa de Arroyomolinos.

Allí se sucederán los movimientos de tropas, las explosiones y aparecerá la densa humareda causada por la pólvora que generan los disparos. Tras la contienda, marcharán hacía la plaza de la Constitución donde este año hay programados fuegos artificiales y una actuación musical del grupo Divan Du Don.

Un momento de la recreación histórica de la Sorpresa de Arroyomolinos de 2024. / Jorge Valiente

El domingo, día de cierre, comenzará con la escenificación "que más le gusta a nuestros compañeros de recreación": una escaramuza que tendrá lugar en el paraje de las Tres Cruces, en plena Sierra de Montánchez. "Una batalla muy ardua, porque hay casi que escalar", relata Fragoso, quien explica que en ella, el público observa desde abajo como los franceses huyen y las fuerzas aliadas suben, concluyendo con la captura del tambor del Regimiento 34 francés a manos del británico.

Tras representar la huida del ejército de Napoleón, se realizará la lectura de los himnos a la jornada de Arroyomolinos, se representarán antiguos oficios en diferentes calles del municipio y una obra de teatro titulada ‘Tras la niebla el pueblo se alza’.

Toda la recreación se desarrollará en un escenario que la promotora de la conmemoración describe como "único", con un campo de batalla en "medio de la dehesa, con la escarpada Sierra de Montánchez como fondo, una localidad rural de casas bajitas y una preciosa iglesia donde las escenificaciones se muestran más reales, y además todo esto rodeado de olivos e higueras". Aunque, no solo la define como "única" por su enclave, también por "la gran implicación de la población en todas las tareas que conlleva sacarla adelante año tras año".

Los inicios de esta tradición

El origen de esta fiesta tiene su base en una visita a Arroyomolinos en 2006 del 34th The Border Regiment, ejército inglés, antes de partir en una misión a Afganistán. Por entonces, Fragoso comenzaba su etapa como empleada de la oficina de turismo local y elaboraba una base de datos sobre los posibles recursos que podían utilizarse para la creación de eventos turísticos. Fue entonces cuando esta batalla le pareció una gran baza y acontecimiento para dar a conocer algo que todo el mundo en el pueblo había oído hablar, pero que no se conocía de su importancia. "Que nos visitaran a lo largo de la historia todos los soldados del 34th para estudiar esta estrategia de guerra me parecía algo muy importante", resalta.

Dos personas ataviadas con los uniformes de época cargando un cañon. / Jorge Valiente

En 2009, se organizó una ruta por el campo de batalla donde se explicó a los asistentes la estrategia que había seguido el teniente general británico Rowland Hill, quien estuvo al frente del ataque de los aliados. Al año siguiente, en 2010, los vecinos de Arroyomolinos y recreadores de La Albuera (Badajoz) y de la Leal Legión Extremeña conmemoraron la citada batalla por la Guerra de la Independencia. Además, fueron fundadas nueve asociaciones que tomaron el nombre de distintos regimientos aliados y enemigos que participaron en la contienda.

Todo ello, condujo en 2011 a una gran recreación con motivo del bicentenario del enfrentamiento bélico del 28 de octubre de 1811. Para entonces, el pueblo se volcó en la organización: se crearon grupos de costura, militares locales enseñaron a desfilar, se entrenó el manejo de armas y se contó con la colaboración de recreadores experimentados de fuera de la localidad.

"Un año en el que se invirtió mucho tiempo y dinero por parte de la población", recuerda la promotora de la cita. Participaron en la recreación 462 personas integradas en nueve asociaciones, una cifra a destacar para Fragoso, puesto que el pueblo a día de hoy no alcanza los 800 habitantes. "Una auténtica revolución en la que todo el mundo participó", define. Sumado a ello, invitaron a cerca de tres centenares más procedentes de distintos puntos de España, Portugal, Reino Unido y Francia.

Una recreadora en el campo de batalla. / Jorge Valiente

"Sin duda, fue un gran pistoletazo de salida para nosotros, que sin experiencia alguna, pero con muchas horas de entrenamiento en estas lides, nos vimos metidos en batalla", expresa Fragoso. Algo que se vio reflejado en la afluencia de público: "más de 5.000 personas vieron la conmemoración histórica junto al paraje de La charca". Los asistentes quedaron asombrados con la caballería, la artillería y las más de 20 asociaciones que participaron, resalta Fragoso.

Toda una fiesta que, pese a contar con menos de dos décadas de tradición, forma parte del acerbo cultural local. "Ya no se entiende el pueblo sin esta celebración", expresa Fragoso. Una conmemoración que revive la historia de un pueblo que fue escenario de una guerra del pasado que con la recreación de sus vecinos y visitantes mira hacia el futuro.