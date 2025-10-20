Una decena de pueblos de Cáceres, sin línea telefónica por una caída masiva

Después de la caída de la nube de Amazon que ha paralizado este lunes los pagos en España causando fallos en datáfonos, cajeros y Bizum, varias localidades de la provincia de Cáceres se han visto afectadas por otra caída, en este caso, de la línea teléfonica.

Lo ha comunicado en la tarde de este lunes el 112 Extremadura, que confirma que el fallo se ha originado en la zona de Plasencia.

Los pueblos perjudicados son Hervás, Valdelamatanza, La Garganta, Abadía, Aldeanueva del Camino, La Granja, Gargantilla y Baños de Montemayor.

Cabe recordar que el pasado septiembre otra inicidencia, en concreto de la red de Movistar, dejaba sin teléfono e internet a la comarca cacereña de Sierra de Gata. En aquella ocasión, afectó a Gata, Robledillo de Gata, Villanueva de la Sierra, Descargamaría, Torre de Don Miguel, Santibañez Alto, Hernán Pérez y Torrecillas de los Ángeles.

En el caso del fallo de Amazon Web Services (AWS), que se ha dado por resuelto cuatro horas después, ha desatado el caos bancario y comercial en España al dejar "sin datáfonos" a miles de negocios y bloquear transferencias.