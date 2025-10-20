Escobón de Oro de Jarandilla de la Vera para Alejandro Sanz, su "vecino" más ilustre

Cuenta atrás para la celebración de Los Escobazos en Jarandilla de la Vera. El ayuntamiento ha presentado de forma oficial el cartel y el vídeo promocional de la Fiesta de Interés Turístico Nacional en el museo de la localidad, una de las festividades más emblemáticas y queridas en la región que se celebrará el próximo 7 de diciembre.

Escobón de Oro

Durante el acto, el alcalde también dio a conocer que el cantante madrileño Alejandro Sanz va a ser distinguido con el Escobón de Oro 2025 por el reconocimiento a su apoyo, vinculación y difusión de las tradiciones y valores culturales de la localidad. Cabe recordar que el artista posee una finca en el término municipal.

Cartel oficial

Por lo que respecta al cartel oficial, es obra del fotógrafo Carlos Mugo, que ha sido el ganador del concurso convocado para la elección del cartel anunciador de la fiesta.

Riqueza

La fotografía seleccionada refleja "la <, la tradición que se ha transmitido a lo largo de los años, y los sentimientos que evoca esta imponente fiesta de fuego en honor a la Inmaculada Concepción", ha detallado el Consistorio.

El 7 de diciembre

'Los Escobazos', una de las citas festivas de Extremadura, estrenó el año pasado la declaración de fiesta de Interés Turístico Nacional. Este evento reúne todas las vísperas de la festividad de la Inmaculada Concepción a miles de visitantes que son saludados con escobones en llamas como símbolo de alegría y agasajados con vino por los vecinos.

Cartel anunciador de Los Escobazos. / AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA

Hogueras

Los elementos principales de esta fiesta son los escobones que se realizan artesanalmente con retamas, las hogueras (algunas llegan a alcanzar 16 metros de altura), la música, el fervor de la gente, y el estandarte azul de la Inmaculada Concepción portado por el mayordomo.