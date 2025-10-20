La Feria de Ganado Selecto de Albalá, lista para recibir a medio millar de animales

La Feria de Ganado Selecto de Albalá está lista para acoger a medio millar de animales. Durante el fin de semana del 24 al 26 de octubre, se espera que acudan alrededor de 500 cabezas de ganado, distribuida en unas 300 de ovino y 250 de bovino, que se reunirán en el recinto ferial de la localidad.

Además de la exposición, la agenda de actividades incluye charlas dirigidas a los ganaderos, degustaciones de carnes de ovino y vacuno, y dos concursos: uno morfológico de animales de la raza limousin, y otro de carácter regional de la raza ilie france. Con el programa se busca que la feria sea "cómoda y diseñada para las necesidades del profesional del sector", expresó el alcalde de Albalá, Juan Rodríguez, durante la presentación del evento en el claustro del palacio de Carvajal de Cáceres.

Degustaciones

Como novedad, este año se ha incluido la raza autóctona blanca cacereña (bovino), que se presentará por primera vez en la feria. Las degustaciones comenzarán el viernes 24 de octubre con carne de ovino, ofrecida por la asociación de merino y ovino precoz. El sábado será el turno de la carne de vacuno, proporcionada por las agrupaciones de las razas charolas, limousin, blonde d' aquitaine y salers.

Nueva nave

Esta será la tercera edición en la que participe ganado ovino y para esta especie se estrenará una nueva nave construida el año pasado. La infraestructura, que no pudo inaugurarse en la pasada edición debido a la cancelación del evento por el brote de lengua azul, cuenta con aproximadamente 40 metros de largo por 20 de ancho, según detalló el alcalde.

Tradición ganadera

Rodríguez subrayó que la feria "año tras años se va posicionando en el sector ganadero de nuestra comarca y provincia", y que cuenta con el "interés" de los profesionales. Asimismo, destacó la tradición ganadera de la comarca y del propio municipio.

En este sentido, el regidor recordó que el mercado tradicional ganadero de la localidad, con más de 100 años de historia, dejó de celebrarse por cuestiones administrativas, dado que era "inviable" y fue "un gran éxito" para la provincia que reunía los sábados a personas de distintas partes de la comarca, el territorio cacereño e incluso acudían compradores procedentes de otras regiones de España. Por ello, Rodriguez manifestó que apostaron por celebrar una feria centrada en ganado selecto para no perder "esa esencia".