El presidente de la Diputación de Cáceres denuncia que las diputaciones y ayuntamientos no tienen una financiación "acorde con la realidad"

La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias se ha reunido este lunes en la Diputación Provincial de Jaén, y ha asistido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha destacado la importancia la unión de las voces de estos gobiernos intermedios para reclamar una vez más que tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno central "se acuerden de los gobiernos locales y de las diputaciones, porque no tiene sentido –ha dicho- no tener una financiación acorde con la realidad". En este sentido, Morales ha reiterado que "de la misma manera que el gobierno central y las comunidades autónomas, sean del color político que sean, negocian y discuten sobre su financiación, a ver si se acuerdan de una vez de nosotros, de las diputaciones, de los gobiernos locales, que son los que en la práctica solucionan problemas y se pelean por poder ofrecer servicios como es debido a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos".

En este sentido, todos los miembros de la comisión han coincidido en reclamar esa atención, empezando por la revisión de la Ley de Régimen Local, que es de 1985, y continuando por el sistema de financiación de los gobiernos locales, que es de 2002.

Futuro de las diputaciones

En el marco de los actos conmemorativos del 45º Aniversario de la Femp, está prevista la celebración de una jornada específica sobre el futuro de las Diputaciones, con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de contar con una estructura administrativa intermedia fuerte, moderna y estable. Sobre esta cuestión se informó a los miembros de la comisión en el desarrollo de la reunión de Jaén.

Los servicios provinciales de prevención y extinción de incendios, las actuaciones ante el reto demográfico y la despoblación, y la constitución de un el grupo de trabajo técnico de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Red de Entidades Locales por la Agenda 2030 fueron otros asuntos abordados en Jaén.

Fondos europeos

Además, la presidenta de la Femp, María José García Pelayo, ha subrayado que "los ayuntamientos tenemos que alzar la voz y no permitir que nos pase por delante el tren de los fondos europeos", en relación a su reciente petición tras mantener importantes encuentros en Bruselas, donde se ha puesto de manifiesto la posibilidad de que sean las entidades locales las que reciban directamente estos fondos.