Las Hurdes, Riberos del Tajo y el Valle del Jerte, premiados por sus proyectos de igualdad

'Voces del ayer, raíces del mañana', de la Mancomunidad Riberos del Tajo; 'Hurdanísimas zurciendo saberes', de la comarca de Las Hurdes, y 'NOSOTRAS. Mujer y memoria en el Valle del Jerte', de la Mancomunidad del Valle del Jerte, son los tres proyectos en materia de Igualdad que han sido galardonados por la Diputación de Cáceres, en el marco de la convocatoria de ayudas publicadas para promover proyectos territoriales que contribuyan a la recuperación de la memoria histórica y colectiva de las mujeres en sus territorios.

La convocatoria dirigida a las distintas mancomunidades ha contado con un presupuesto de 100.000 euros.

Objetivo de las iniciativas

Desde la institución provincial indican que el objetivo general marcado por todos los proyectos "ha sido recuperar y visibilizar la memoria histórica y colectiva de las mujeres en cada una de las comarcas, promoviendo la igualdad de género, el trabajo intergeneracional y el empoderamiento de las mujeres, algo que se ha hecho con actividades y metodologías diversas".

'Voces del ayer, raíces del mañana'

El proyecto desarrollado por la Mancomunidad Riberos del Tajo ha contemplado actividades como entrevistas y recopilación de testimonios de distintas mujeres por parte del alumnado de centros educativos de la comarca; se ha trabajado en dar a conocer y recuperar oficios realizados por mujeres; un concurso de investigación escolar sobre 'las mujeres en nuestra historia'; la exposición 'Recuerdos del pasado'; el diseño y la publicación de la revista 'Voces del ayer, raíces del mañana', que integra de manera visual las actividades del proyecto, y el taller titulado 'Dímelo cantando', un intercambio de experiencias a través de canciones de antes y de ahora.

'Hurdanísimas zurciendo saberes'

Por otra parte, la diputación explica que la iniciativa desarrollada en Las Hurdes han participado todos los CEIP de la comarca, residencia de mayores, a Casa de la Misericordia de Pinofranqueado y los Centros de Interpretación de Pinofranqueado y Cambrón.

Asimismo, señalan que el proyecto "ha hecho visibles a las mujeres de Las Hurdes como 'guardianas del patrimonio inmaterial', rescatando señas de identidad de la comarca como es el uso y la utilización de las plantas".

Se han llevado a cabo el taller 'Almacenando saberes', en centros educativos, residencias de mayores y otras asociaciones, además de con la población en general, a través del cual se ha recordado el uso de las plantas en la tradición, hierbas, flores o remedios caseros. También, se han elaborado jabones, coronas aromáticas, alcohol de romero o saquitos olorosos.

'Seranos intergeneracionales' fue otra de las actividades, encuentros intergeneracionales para escuchar y vivencias de primera mano cómo las mujeres convivían con la naturaleza, aprovechaban las propiedades de las plantas y las utilizaban en cuidados familiares o gastronomía.

Por último, se ha elaborado el libro digital titulado 'Hurdanísimas zurciendo saberes', que recopila las diferentes fases de este proyecto.

'NOSOTRAS. Mujer y memoria en el Valle del Jerte'

En la iniciativa llevado a cabo por la Mancomunidad del Valle del Jerte se han desarrollado 23 talleres participativos con diferentes colectivos, asociaciones de mujeres, centros educativos o residencias de mayores. El objetivo, según explica la institución provincial, "construir de manera colectiva un archivo de mujeres rurales de la zona, con sus fotos y vidas".

Autoridades y galardonados. / Diputación de Cáceres

Además del fichero físico, la diputación explica que se seleccionaron testimonios que reflejan la diversidad de las mujeres e historias a lo largo del tiempo y que han dado forma al audiovisual 'NOSOTRAS'.

Otras iniciativas

Además, de los citados proyectos se presentaron las iniciativas de: 'Mujeres rurales: manos que unen, voces que inspiran', de la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla; 'Hilando memorias: la voz de las mujeres del Valle del Alagón'; 'Tejiendo historias: Veratas en la memoria colectiva', de la comarca de La Vera; “Traspasando experiencias vitales”, de la Mancomunidad Zona Centro; 'Tejiendo historias: Mujeres rurales en la memoria colectiva de la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa'; 'Tejiendo Historias rurales en la memoria colectiva', de la comarca de Sierra de Gata, y 'Tejiendo historias: mujeres rurales en la memoria colectiva' de la Mancomunidad de Trujillo.

Acto de entrega de los galardones

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, acompañada de la diputada de Igualdad, Antonia Molina, ha clausurado el acto en el que se ha hecho entrega de estos galardones y ha destacado la participación intergeneracional en todos ellos, con la implicación especial de la comunidad educativa, ya sea a través de las familias, las AMPAS o los equipos directivos de los centros, también del movimiento asociativo femenino y, de manera "muy especial", de las Oficinas de Igualdad y de las personas mayores.

Desde la Diputación de Cáceres señalan que la vicepresidenta, dirigiéndose a los técnicos y las técnicas de las mancomunidades, trasladó que "habéis creado comunidad en los territorios, habéis empoderado a las mujeres del medio rural; muchas pensaban que no eran relevantes, y han sido el sustento, han marcado la identidad de nuestra tierra. Pero lo más importante es que habéis conectado los saberes, esos saberes que están en los mayores los habéis llevado a los colegios".