Trujillo consolida su certamen de pintura rápida con la participación de 31 artistas de once provincias

La ciudad trujillana vivió este sábado una jornada cultural marcada por el arte, la participación y la creatividad con la celebración del II Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre ‘Ciudad de Trujillo’, una cita que congregó a 31 artistas llegados de distintos puntos del país.

Así, a lo largo del día, los participantes, de Valencia, Toledo, Cáceres, Badajoz, Ávila, Ciudad Real, Guadalajara, Madrid, Sevilla, Salamanca, Jaén, Segovia y por supuesto, Trujillo, llenaron de color calles, plazas y rincones del casco histórico, inspirándose en los monumentos, paisajes y escenas cotidianas de la ciudad.

Con técnicas, tamaños y estilos muy variados, todos lograron captar la esencia trujillana en obras que despertaron el interés de vecinos y visitantes. De hecho, la respuesta del público fue tan positiva que muchas de las pinturas no premiadas fueron adquiridas en el momento de su exposición, evidenciando el éxito del certamen.

El jurado calificador, integrado por reconocidos expertos del mundo del arte, destacó la alta calidad de las obras presentadas y otorgó el primer premio, dotado con 1.800 euros, a Abraham Pinto Mendoza, de Utrera (Sevilla). El segundo premio, con una cuantía de 1.200 euros, recayó en Paco Segovia Aguado, de El Casar (Guadalajara); el tercero, de 800 euros, fue para Federico Plasencia Chacón, de Cáceres y el Premio Artista Local, con 500 euros, se concedió a Rebeca Isabel Martín Jiménez.

Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio artístico del Ayuntamiento de Trujillo, que conservará los derechos de imagen y reproducción, tal como recogen las bases del certamen.

Expectativas superadas

Desde la Concejalía de Cultura se ha destacado el éxito de esta segunda edición, que ha superado todas las expectativas y consolida el certamen como una cita de referencia en el calendario local. «El turismo se ha enriquecido con esta iniciativa, que permite a visitantes y vecinos disfrutar del arte en vivo y descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente», señaló la concejala Consuelo Soriano.

De este modo, el consistorio ha agradecido la implicación de los artistas, del jurado y del público, por su colaboración y entusiasmo y ha expresado su deseo de que el certamen continúe creciendo en próximas ediciones, hasta convertirse en una cita ineludible.