Villanueva de la Vera, sin agua potable por los altos niveles de amonio

El agua del grifo en Villanueva de la Vera no es potable, según un análisis realizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, que detectó un nivel de amonio superior a los 2 miligramos por litro, cuando el límite máximo no debe rebasar los 0,5 miligramos por litro.

El ayuntamiento local dio a conocer la situación el viernes 17 de octubre, tras recibir por teléfono los resultados de una analítica que se realiza "periódicamente" por el laboratorio del colegio. Ante esta noticia, el consistorio recomendó a la ciudadanía no consumir agua del grifo.

En el comunicado, el ayuntamiento señaló que los profesionales que realizaron el estudio detallaron que el amonio se manifiesta cuando el agua no se oxigena adecuadamente. Asimismo, subrayan que los químicos indicaron que la hipótesis más plausible sobre esta presencia de amonio es que, "al tener la presa de Güaltaminos actualmente tan poca reserva de agua, y ante la falta de renovación de la misma por la falta de lluvias este otoño, la concentración de amonio se eleva por encima de lo habitual".

Solución

Hasta el momento, el problema persiste. El alcalde de Villanueva de la Vera, Daniel González, afirmó que están trabajando para solucionarlo, aunque advirtió que aún no pueden garantizar la potabilidad del agua. "Creemos que puede ser cuestión de uno o dos días", indicó. Sin embargo, aclaró que, según el criterio técnico aportado, esta es la idea, pero no pueden confirmarlo hasta que se realicen nuevas analíticas que verifiquen que los valores vuelven a situarse dentro de los parámetros normales.

El regidor señaló también que, para abordar el problema, se les ha dado la instrucción de aumentar el nivel de cloro para reducir la concentración de amonio.

Llaman a la calma

A través del comunicado, el consistorio aclaró que "no debemos alarmarnos, pues el hecho de que este parámetro esté mostrándose elevado no quiere decir que se produzca un riesgo material para la salud, pero sí recomendamos desde el Ayuntamiento que no se consuma el agua temporalmente ni se utilice para cocinar". Asimismo, el regidor subrayó que el suministro sigue siendo apto para el aseo personal, puesto que el uso que no implique una ingesta no representa peligro.

El regidor mencionó que se han ofrecido las explicaciones pertinentes a la población y que se ha comprendido "bastante bien" el problema. En el aviso, expresaron que es el deber del ayuntamiento comunicarlo de manera "rápida y efectiva" y que esta es "la primera ocasión en que un parámetro de las analíticas compromete la potabilidad del agua desde que asumimos nuestra labor. No obstante, desde que hemos tenido la noticia estamos trabajando para volver a garantizar un agua salubre".

Ayudas

Por otra lado, González indicó que se ha ofrecido transporte a aquellas personas que tengan problemas de movilidad o cualquier situación que les impida el aprovisionamiento de agua para el consumo. En cuanto a las ayudas, el alcalde mencionó que, por el momento, no se han planteado, puesto que se prevé que la situación se resuelva en uno o dos días. Sin embargo, señaló que, en caso de que el problema se alargue, optarían a algunas ayudas para la adquisición de agua.

Además, se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía que las fuentes de manantial del municipio (Corchito, El Barrio o Calle Curuela, El Chorrillo, Fuente Santa en la Corona, El Cristo, San Justo, y El Venero en Calle Huerta Palacios) están operativas. Se trata de suministro no tratado, por lo que el consumo es "bajo su propia responsabilidad". Aunque, el alcalde precisó que las pruebas, cuya toma de muestras se realizó a principios de septiembre, arrojaron unos resultados "bastante adecuados".