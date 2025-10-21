El Círculo Empresarial Moralo lanza iniciativa para repoblar el mundo rural de Cáceres con trabajadores migrantes de Chile y Perú: “Una autopista en el Atlántico”

“Solo hay dos países en el mundo desde los que es relativamente sencillo traer mano de obra: Chile y Perú”. Son las palabras del presidente del Círculo Empresarial Moralo (CEM), Ramón Barbado, sobre los primeros pasos del Proyecto TRAE, una iniciativa para repoblar el mundo rural de la provincia de Cáceres con trabajadores migrantes llegados desde ambos países.

El Punto de Acompañamiento Empresarial de Navalmoral de la Mata, desde donde opera también la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, estaba lleno hasta la bandera en la mañana de este martes para escuchar y conocer de primera mano el plan en el que el ente empresarial del Campo Arañuelo lleva meses trabajando. Además de Barbado, también estaban presentes el secretario general de la Cámara de Comercio, Raúl Iglesias, o la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.

Entre los asistentes se encontraban alcaldes, concejales, empresarios o el presidente de Coepca (Confederación Empresarial de la provincia de Cáceres), Diego Hernández. Todos ellos son conscientes de la escasez de mano de obra en la comarca, y prácticamente en todo el territorio cacereño, por lo que consideran este plan fundamental para la supervivencia de sus empresas y para aumentar el número de habitantes en los pueblos.

El presidente del Círculo Empresarial Moralo (CEM), Ramón Barbado, durante la presentación del proyecto. / Toni Gudiel

Viaje a Chile

El proyecto nació tras un viaje de Barbado a Chile, donde tuvo la oportunidad de conocer a personas vinculadas con los gobiernos que le transmitieron el interés de los chilenos por venir a Europa. “Son personas que se están formando para trabajar de lo que haga falta: camareros, ayudantes de cocina, mecánicos, en el campo…”, ha explicado Barbado. Como no puede ser de otra forma, habrá prospecciones en ambos países para conocer previamente a los interesados en venir a repoblar el medio rural.

Sin embargo, antes de llegar a la provincia se deben solucionar una serie de problemas logísticos como buscar el lugar donde vayan a trabajar, pero hay interés por parte de empresarios en contratarles.

También está el asunto de la vivienda, aunque Barbado ha señalado en la importancia de que puedan residir en casas históricas de los pueblos que estén deshabitadas: “Evitará que se vengan abajo”. También ha indicado que podrían compartir piso varios empleados migrantes de distintas empresas o residir en casas parroquiales vacías.

Y otro tema que ha abordado es el de la integración. Barbado se ha ofrecido a visitar uno por uno a todas las personas que se instalen en la provincia a través de este plan de forma mensual: “Aunque solamente sea para preguntar qué tal están”. Además, cuentan con el apoyo de empresas del sector como Integraex y se ha abordado la posibilidad de celebrar jornadas de convivencia con centros educativos y la sociedad en general.

También en Perú

La idea inicial contempla el convenio con Chile únicamente por ser el país con el que más avanzadas están las relaciones. Pero también se están dando a conocer ya en Perú: “Se va a proyectar el logo del Círculo Empresarial Moralo en la Plaza de Armas de Lima”, ha indicado Barbado.

Todo esto no sería posible sin el apoyo de otros entes como la Diputación de Cáceres o la Cámara de Comercio, a quienes Barbado les ha agradecido su predisposición tras varias reuniones con los mandatarios de ambas entidades, Miguel Ángel Morales, Esther Gutiérrez y Raúl Iglesias: “Vamos a construir juntos una autopista en el Atlántico”.

Iglesias, que también ha intervenido, ha agradecido el trabajo del CEM (que en apenas 18 meses ha multiplicado por diez el número de entidades que lo componen, empezaron 16 y ya hay 160), y ha ofrecido el trabajo de la Red de Cámaras de Comercio para las cuestiones logísticas de su entrada.

Gutiérrez, por su parte, ha recordado la apuesta de la institución provincial por unos servicios mínimos en cada pueblo, con escuelas, consultorios médicos o pistas deportivas. “Vivimos en tierra de emigrantes, pero nosotros también ofrecemos muchas oportunidades. Debemos empoderarnos para que todo el mundo sepa lo que tenemos en nuestra provincia, que seamos los mejores embajadores de la tierra”, ha concluido.