Nuevo paso para la creación de un observatorio para luchar contra la soledad en Cáceres

La iniciativa de la creación de un observatorio para combatir la soledad no deseada vuelve a la mesa, tras la presentación en abril por parte del Consejo Provincial de Política Públicas de la Diputación de Cáceres de un informe titulado 'Soledad. Una radiografía general de la situación extremeña y líneas de intervención'. El documento instaba a la puesta en marcha del citado centro a nivel regional.

Este martes, el Consejo Provincial de Política Públicas llevó a su pleno, entre otros puntos, la propuesta de crear el observatorio en Cáceres. El objetivo del centro es analizar el diagnóstico de dicho sentimiento subjetivo en la provincia y, a partir de ello, proponer políticas públicas concretas para abordar este fenómeno.

El presidente del consejo y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno, indicó que la propuesta cuenta con el respaldo de la Diputación de Cáceres. En una reunión celebrada este martes, Moreno presentó dos informes al presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, uno de ellos sobre cómo combatir desde las administraciones públicas la soledad no deseada.

"Tenemos un problema muy generalizado no solo en nuestra provincia, sino en todo el mundo occidental: personas que se sienten muy solas y cuyo sentimiento no es deseado, lo que provoca no solo problemas en el entorno y de fijación de población, sino también de salud", expresó el profesor de la UEx.

Financiación

De momento, el presidente del consejo indica que todavía tienen que concretar el funcionamiento del observatorio, que será formalizado mediante un convenio entre la Universidad de Extremadura y la Diputación de Cáceres. "Esperamos que - el acuerdo- esté en el primer trimestre del 2026". Este convenio también recogerá la financiación específica que demandará el proyecto, aunque Moreno subrayó que no va a ser elevada.

"Se va a crear una estructura permanente, con un coste muy reducido desde el punto de vista económico", que pueda analizar diagnósticos de la soledad que hay en la actualidad en el territorio cacereño, proponer políticas públicas concretas y, además, buscará integrar todas las iniciativas que en el ámbito local, provincial, autonómico e incluso nacional operan en Cáceres, pero no tienen relación entre sí, para crear una "estrategia más global", añadió.

Grupos de riesgo

El presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas explica que, a través del estudio, se propondrán políticas concretas desde la Diputación de Cáceres y ayuntamientos para intentar frenar la soledad no deseada como programas de acompañamiento, de tutorización, actividades para promocionar la socialización de las personas y de los grupos de riesgo de soledad: los jóvenes y mayores.

"Cuando pensamos en soledad no deseada en España, automáticamente vamos a las personas más mayores. Pero, actualmente tenemos un problema grave de soledad en los jóvenes, en parte como consecuencias del aislamiento que producen las redes sociales, nuevas tecnologías de información y las nuevas formas de socialización que han cambiado mucho en las últimas décadas", apuntó Moreno.

Conforme al informe presentado, la soledad eleva el riesgo de morir por cualquier tipo de causa en un 14%, teniendo un mayor impacto en la salud mental (estudio científico de varias instituciones chinas) o el grupo de edad que más soledad sufre son los jóvenes de entre 18 a 24 años (34,6%), mientras que el porcentaje en los mayores de 75 años y más es del 20%, según las cifras del último barómetro del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada.

Soledad en el mundo rural

"Paradójicamente, la soledad en el ámbito rural se combate mejor porque hay unas estructuras sociales permanentes de socialización y acompañamiento entre los vecinos", precisó el profesor de la UEx. De hecho, manifestó que "muchas veces encontramos más problemas de soledad en las ciudades grandes que en los pequeños pueblos y en las zonas periféricas". Sin embargo, mencionó que este sentimiento subjetivo se produce también en el medio rural, aunque con unas características distintas, por lo que es necesario abordar este fenómeno desde las políticas públicas.

Otro punto

Otro de las cuestiones abordadas en la reunión fue la presentación de otro informe, encargado desde el Consejo Provincial de Políticas Públicas, en materia de contratación de cercanía y social para dinamizar las economías locales.

Moreno ilustró esta idea con la situación de cómo las administraciones públicas, residencias o colegios proporcionan alimentación a determinados usuarios con comida que procede de caterings o empresas privadas nacionales e incluso internacionales. Por ello, a través de las cláusulas de contratación social se puede "promocionar e impulsar la contratación de cercanías para que se beneficien los productores locales", pero no por ser proveedores de proximidad, sino también porque sus productos sean de más calidad, ecológico y no tengan el coste energético, de transporte y de contaminación, añadió.

El presidente del consejo afirmó que se plantean una serie de jornadas y encuentros entre el sector de la producción local en el ámbito agroalimentario de la provincia de Cáceres, representantes de la Universidad de Extremadura y la diputación, además de técnicos en materia de contratación pública. El objetivo es explorar cómo mediante la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de contratación puede beneficiarse de la contratación de cercanía y producto locales. Una condición, que según Moreno, repercutirá en una dinamización económica de los entornos rurales y municipios, "siempre con el objetivo de fijar población en el territorio".

Este será el primer paso, mientras que el siguiente consistirá en la creación de un programa plurianual para apoyar tanto a los órganos de contratación locales como a los productores. "Crear y tejer esa red de productores locales y concienciación por parte de las administraciones de los beneficios que tiene la contratación de cercanía", concluyó Moreno.