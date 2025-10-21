Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejo de Gobierno

Luz verde al convenio de 450.000 euros para reparar la carretera de acceso a Pizarro

Las obras tienen como objetivo realizar un ensanche de la plataforma actual, la rehabilitación del firme y la renovación de la señalización

Panorámica de la localidad de Pizarro.

Panorámica de la localidad de Pizarro. / Ayuntamiento de Campo Lugar

J. M.

Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación Provincial de Cáceres para financiar y ejecutar las obras de reparación y reforma de la carretera de acceso a Pizarro, entidad local menor de Campo Lugar, por un importe de 450.000 euros.

La carretera tiene una longitud aproximada de 1.287 metros, comienza en una vía de titularidad autonómica (Ex-354) y finaliza en un camino de servicio perteneciente a la zona de riego de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Convenio

El convenio se centra en el denominado Camino General número Siete, que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con motivo de la próxima regulación de la transferencia de titularidad de la citada vía a la Diputación de Cáceres.

Desde la administración regional, detallan que el objetivo del proyecto es adaptar la carretera actual a las características establecidas por la institución provincial en las carreteras de su red viaria, por lo que "se hace necesaria la realización del ensanche de la plataforma actual, la rehabilitación estructural del firme y la renovación de la señalización, el balizamiento y las protecciones".

Estado de la carretera

Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura, comentó durante la rueda de prensa en la que presentaron los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, que, a parte de la vía de entrada a la localidad cacereña, es una zona "muy transitada" por los vecinos de Pizarro y otros municipios cercanos que la utilizan para pasear. En este sentido, indicó que el problema radica en el estado de la carretera, puesto que es "muy estrecha y está deteriorada".

Financiación

El importe presupuestado es de 450.000 euros, cofinanciado en partes proporcionales entre las tres instituciones que firman el convenio. En el caso de la Junta, explican que otorgarán mediante concesión directa una subvención a la Diputación Provincial de Cáceres por importe de 150.000 euros, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2025 y 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
  2. El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
  3. Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
  4. Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
  5. Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
  6. El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
  7. Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
  8. Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla

Sierra de Gata y Las Hurdes aprenden del modelo de turismo de Navarra

Sierra de Gata y Las Hurdes aprenden del modelo de turismo de Navarra

Luz verde al convenio de 450.000 euros para reparar la carretera de acceso a Pizarro

Luz verde al convenio de 450.000 euros para reparar la carretera de acceso a Pizarro

Nuevo paso para la creación de un observatorio para luchar contra la soledad en Cáceres

Nuevo paso para la creación de un observatorio para luchar contra la soledad en Cáceres

El Círculo Empresarial Moralo lanza iniciativa para repoblar el mundo rural de Cáceres con trabajadores migrantes de Chile y Perú: “Una autopista en el Atlántico”

El Círculo Empresarial Moralo lanza iniciativa para repoblar el mundo rural de Cáceres con trabajadores migrantes de Chile y Perú: “Una autopista en el Atlántico”

El presidente de la Diputación de Cáceres denuncia que las diputaciones y ayuntamientos no tienen una financiación "acorde con la realidad"

El presidente de la Diputación de Cáceres denuncia que las diputaciones y ayuntamientos no tienen una financiación "acorde con la realidad"

Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre

Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre

Las Hurdes, Riberos del Tajo y el Valle del Jerte, premiados por sus proyectos de igualdad

Las Hurdes, Riberos del Tajo y el Valle del Jerte, premiados por sus proyectos de igualdad

Villanueva de la Vera, sin agua potable por los altos niveles de amonio

Villanueva de la Vera, sin agua potable por los altos niveles de amonio
Tracking Pixel Contents