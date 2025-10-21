Luz verde al convenio de 450.000 euros para reparar la carretera de acceso a Pizarro

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación Provincial de Cáceres para financiar y ejecutar las obras de reparación y reforma de la carretera de acceso a Pizarro, entidad local menor de Campo Lugar, por un importe de 450.000 euros.

La carretera tiene una longitud aproximada de 1.287 metros, comienza en una vía de titularidad autonómica (Ex-354) y finaliza en un camino de servicio perteneciente a la zona de riego de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Convenio

El convenio se centra en el denominado Camino General número Siete, que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con motivo de la próxima regulación de la transferencia de titularidad de la citada vía a la Diputación de Cáceres.

Desde la administración regional, detallan que el objetivo del proyecto es adaptar la carretera actual a las características establecidas por la institución provincial en las carreteras de su red viaria, por lo que "se hace necesaria la realización del ensanche de la plataforma actual, la rehabilitación estructural del firme y la renovación de la señalización, el balizamiento y las protecciones".

Estado de la carretera

Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura, comentó durante la rueda de prensa en la que presentaron los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, que, a parte de la vía de entrada a la localidad cacereña, es una zona "muy transitada" por los vecinos de Pizarro y otros municipios cercanos que la utilizan para pasear. En este sentido, indicó que el problema radica en el estado de la carretera, puesto que es "muy estrecha y está deteriorada".

Financiación

El importe presupuestado es de 450.000 euros, cofinanciado en partes proporcionales entre las tres instituciones que firman el convenio. En el caso de la Junta, explican que otorgarán mediante concesión directa una subvención a la Diputación Provincial de Cáceres por importe de 150.000 euros, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2025 y 2026.