Sierra de Gata y Las Hurdes aprenden del modelo de turismo de Navarra

Una delegación de Sierra de Gata y Las Hurdes viajó hasta Navarra para conocer de primera mano el modelo turístico de gestión público-privada del Consorcio Turístico Plazaola. Durante cuatro jornadas, el grupo visitó distintos puntos del territorio Plazaola, que agrupa municipios de los valles de Larraun y Leitzaran, con sede en Lekunberri.

La Diputación de Cáceres impulsó la creación de la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción Turística Sierra de Gata-Las Hurdes, una entidad de naturaleza público-privada. El nacimiento de este nuevo órgano ha llevado a una delegación de ambas comarcas, encabezada por la diputada de Turismo, Elisabeth Martín Declara, a realizar una prospección a Navarra.

Desde la institución provincial señalan que la diputada explicó que "hemos seleccionado este consorcio por su similitud con el ente gestor de Sierra de Gata-Las Hurdes, su carácter rural y la riqueza de su oferta turística, de modo que creemos une espacio de diálogo y colaboración entre destinos, intercambiemos ideas y estrategias y analicemos desafíos comunes a la vez que exploremos soluciones innovadoras a cada reto que vaya surgiendo".

Vía Verde del Plazaola

Durante su estancia, el grupo ha visitado distintos puntos del territorio Plazaola, cuyo nombre hace referencia al antiguo ferrocarril del Plazaola, una línea que unía Pamplona (Navarra) con San Sebastián (Guipúzcoa).

Este trazado se ha convertido hoy en la Vía Verde del Plazaola, un itinerario turístico y natural que atraviesa valles, montes y localidades rurales con un fuerte atractivo para el turismo sostenible y de naturaleza.

Programa

La diputación indica que el programa incluyó reuniones de trabajo, visitas técnicas y experiencias prácticas centradas en la promoción turística, la sostenibilidad, la innovación y la cooperación público-privada. Los participantes se han acercado a "proyectos destacados" como la Vía Verde del Plazaola, las Cuevas de Mendukilo, el Parque Aventura Beigorri, así como ejemplos de emprendimiento rural y valorización del producto local, entre ellos la quesería Bikain, el Parque-Museo Peru-Harri y la Granja Lacturale, referente en modelo cooperativo agroalimentario sostenible.

El viaje concluyó con un intercambio de experiencias entre los equipos técnicos de ambos territorios, que "ha sido un éxito", subrayó la diputada, "y con el compromiso de establecer futuras líneas de colaboración y de aplicar las buenas prácticas observadas a la estrategia turística conjunta de Sierra de Gata y Las Hurdes".

Esta acción está financiada por la Diputación de Cáceres, a través del Plan de Sostenibilidad Turística Sierra de Gata – Las Hurdes '100% Cultura e Identidad y Ecoturismo', financiado por fondos europeos NextGenerationEU.