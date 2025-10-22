Inmuebles municipales
Amenazan con el cierre del gimnasio municipal de un pueblo de Cáceres por vandalismo
El ayuntamiento lanza un aviso a través de redes sociales
El Ayuntamiento de Herrera de Alcántara ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales para amenazar con el cierre del gimnasio municipal ante el mal uso y los destrozos del material. «Radiadores, mesas de ping pong, juegos con pelotas no aptas en el interior... Son solo algunas de las cuestiones que trataremos de frenar», inciden en un comunicado.
«Si continúa la situación, lo cerraremos. Solo se podrá usar cuando esté el monitor deportivo», recalcan antes de solicitar civismo a todos los vecinos que lo usan.
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla