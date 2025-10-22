Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inmuebles municipales

Amenazan con el cierre del gimnasio municipal de un pueblo de Cáceres por vandalismo

El ayuntamiento lanza un aviso a través de redes sociales

Herrera de Alcántara.

Herrera de Alcántara. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Herrera de Alcántara ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales para amenazar con el cierre del gimnasio municipal ante el mal uso y los destrozos del material. «Radiadores, mesas de ping pong, juegos con pelotas no aptas en el interior... Son solo algunas de las cuestiones que trataremos de frenar», inciden en un comunicado.

«Si continúa la situación, lo cerraremos. Solo se podrá usar cuando esté el monitor deportivo», recalcan antes de solicitar civismo a todos los vecinos que lo usan.

