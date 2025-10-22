Buscan reactivar el bar del Mercado Regional de Ganados de Trujillo con más de 200.000 euros
El Ayuntamiento saca a la licitación las obras de adecuación de la antigua cafetería, que contará con nueve meses de ejecución
El Ayuntamiento de Trujillo ha puesto en marcha el proceso de licitación para las obras de adecuación del bar-cafetería del Mercado Regional de Ganados, con una inversión prevista de 205.431 euros, con IVA incluido. Dicho proyecto permitirá recuperar un espacio municipal emblemático, vinculado históricamente a la Feria Agroganadera y a otras actividades.
El contrato, con un plazo máximo de ejecución de nueve meses, se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, lo que permitirá concurrir a todas las empresas interesadas que acrediten su capacidad técnica y solvencia.
Según el pliego administrativo, las ofertas deberán presentarse de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta el día 29.
Así, la licitación se valorará atendiendo a la mejor relación calidad-precio, con criterios que premian la oferta económica, la reducción de plazos de ejecución e inicio y la ampliación del periodo de garantía. De este modo, el contrato será adjudicado por la Junta de Gobierno Local y su ejecución estará supervisada por Obras.
Tal como recoge el proyecto técnico, las obras contemplan la renovación integral del local, con mejoras en la accesibilidad, la eficiencia energética, la instalación eléctrica y el acondicionamiento interior. En este sentido, se detalla que el objetivo es modernizar el servicio y dinamizar el recinto ferial, potenciando su uso tanto durante la feria agroganadera como en otros eventos a lo largo del año.
Antecedentes
Cabe resaltar que el bar-cafetería del Mercado Regional fue durante años, un punto de encuentro habitual en la Feria Agroganadera de Trujillo, pero, llevaba cerrado desde hace varias temporadas por el deterioro de sus instalaciones. Así, la actuación busca recuperar este servicio público y adaptarlo a la normativa actual, devolviendo la actividad a un espacio ligado al sector primario y a la vida social del municipio trujillano.
Esta intervención sería la primera reforma integral del local, tras algunas actuaciones parciales realizadas en años anteriores y que no llegaron a reactivar el servicio. Con la ejecución del proyecto actual, el Ayuntamiento de Trujillo tiene el objetivo de garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la reapertura de este conocido espacio.
