La Diputación de Cáceres perfila los presupuesto con el foco en la dinamización rural, la igualdad y la cooperación internacional

El equipo de gobierno de la Diputación de Cáceres se ha reunido durante dos jornadas consecutivas en el Hotel Haza de la Concepción para perfilar la hoja de ruta que marcará las acciones de los presupuestos de 2026. Según concretan desde la institución provincial, la dinamización económica, lúdica y cultural de los municipios para generar oportunidades en el ámbito rural, la igualdad "real" para las personas con discapacidad o el apoyo a las asociaciones que actúan en zonas de conflicto, "como las que trabajan con las víctimas del genocidio en Palestina", son algunos de los puntos en los que se pone el foco en los nuevos presupuestos.

Tras las reuniones, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, señaló que, a grandes rasgos, los aspestos más destacado como el aumento en el Plan de Inversiones Municipales, el incremento "considerable" en las ayudas destinadas a asociaciones, “especialmente las que trabajan por el mundo de la discapacidad y las que trabajan proporcionando ayuda al pueblo palestino” como son UNRWA, Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, la ONG extremeña “Sonrisas en Acción“, Cruz Roja o ASECOP, Asociación Europea de Cooperación con Palestina.

"Queremos que el presupuesto 2026 reflejen la sensibilidad social y el compromiso de esta diputación con las personas y con los territorios más vulnerables, impulsando la igualad, la cooperación y el desarrollo en todos los municipios de la provincia", apostilló Morales.

Cooperación internacional

En este sentido, el mandatario recordó que se supera "con creces" el 0,7% del presupuesto total de la Diputación para aumentar la cooperación internacional y confirmó que se continuará con la cooperación con Felcode, el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, entidad que él mismo preside.

Articulo en edición...