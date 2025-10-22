Un proyecto pionero repoblará el medio rural de Cáceres con mano de obra latinoamericana: "Hay que abrir la mente para tener más diversidad"

El 18 de abril de 2024 nacía el Círculo Empresarial Moralo, una alianza que contaba con la presencia de 16 entidades de la comarca del Campo Arañuelo y estaba comandada por Ramón Barbado. Cuando comenzó, no muchos esperaban el impacto que finalmente ha logrado. Este martes, 30 meses después y con más de 160 firmas adheridas a esta asociación, el Punto de Acompañamiento Empresarial de Navalmoral de la Mata, desde donde también opera la Cámara de Comercio de Cáceres, estaba lleno hasta la bandera para conocer de primera mano el Proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura).

Presentación

Esta iniciativa es un plan pionero para cumplir un doble objetivo: concluir de forma definitiva la escasez de mano de obra y devolver la vida a los pueblos de menos de 5.000 habitantes. En la presentación estuvieron presentes Barbado; el secretario general de la cámara, Raúl Iglesias, y la vicepresidenta provincial, Esther Gutiérrez. Entre los asistentes se encontraban alcaldes, concejales, empresarios o el presidente de Coepca (Confederación Empresarial de la provincia de Cáceres), Diego Hernández. Todos ellos consideran este plan fundamental para la supervivencia de sus empresas y para aumentar el número de habitantes en los pueblos.

Viaje a Chile

El proyecto nació tras un viaje de Barbado a Chile, donde tuvo la oportunidad de conocer a personas vinculadas con los gobiernos que le transmitieron el interés de los chilenos por venir a Europa. «Son personas que se están formando para trabajar de lo que haga falta: camareros, ayudantes de cocina, mecánicos, en el campo…», explicó Barbado. Habrá prospecciones en los dos países para conocer previamente a los interesados en venir a repoblar el entorno rural.

Toni Gudiel

Motivos

¿Y por qué se ha optado por estas dos naciones? El motivo es simple: los trámites son relativamente sencillos. Así lo han conocido las entidades encargadas de este proyecto tras numerosas reuniones con personal de las oficinas de Empleo y Extranjería, como Paco Sabino o Constantino Avilés. Sin embargo, antes de llegar a la provincia se deben solucionar una serie de problemas logísticos como buscar el lugar donde vayan a trabajar, pero hay interés y garantías por parte de los empresarios en contratarles.

Vivienda

También está el asunto de la vivienda, aunque Barbado incidió en la importancia de que puedan residir en casas históricas de los pueblos que estén deshabitadas: «Evitará que se vengan abajo». También indicó que podrían compartir piso varios empleados migrantes de distintas empresas o residir en casas parroquiales vacías.

Integración

Y otro tema que abordó es el de la integración. Barbado se ofreció a visitar uno por uno a todas las personas que se instalen en la provincia a través de este plan de forma mensual: «Aunque solamente sea para preguntar qué tal están». Además, cuentan con el apoyo de empresas del sector como Integraex y se ha abordado la posibilidad de celebrar jornadas de convivencia con centros educativos y la sociedad en general.

Convenios

La idea inicial contempla el convenio con Chile únicamente por ser el país con el que más avanzadas están las relaciones. Pero también se están dando a conocer ya en Perú: «Se va a proyectar el logo del Círculo Empresarial Moralo en la Plaza de Armas de Lima», continuó Barbado.

Apoyos

Todo esto no sería posible sin el apoyo de otros entes como la Diputación de Cáceres o la Cámara de Comercio, a quienes Barbado les ha agradecido su predisposición tras varias reuniones con los mandatarios de ambas entidades, Miguel Ángel Morales, Esther Gutiérrez y Raúl Iglesias: «Vamos a construir juntos una autopista en el Atlántico».

Crecimiento

Iglesias, que también intervino, agradeció el trabajo del CEM (que en apenas 18 meses ha multiplicado por diez el número de entidades que lo componen, empezaron 16 y ya hay 160), y ofreció el trabajo de la Red de Cámaras de Comercio para las cuestiones logísticas de su entrada.

Diversidad

Gutiérrez, por su parte, recordó la apuesta de la institución provincial por unos servicios mínimos en cada pueblo, con escuelas, consultorios médicos o pistas deportivas. «Vivimos en tierra de emigrantes, pero nosotros también ofrecemos muchas oportunidades. Debemos empoderarnos para que todo el mundo sepa lo que tenemos en nuestra provincia, que seamos los mejores embajadores de la tierra», precisó, además de incidir en la importancia de «abrir la mente abierta para tener más diversidad, que al fin y al cabo es riqueza».

Empresarios y alcaldes

Uno de los asistentes al evento fue el presidente del Moralo CP, Horacio López. Su club se ha convertido en un ejemplo de integración: «Tenemos 25 jugadores extranjeros en nuestros cuatro equipos», contó. Por su parte, el alcalde de Aldeanueva de la Vera, Javier García, comentó a este diario la importancia de que vengan migrantes a trabajar para los sectores del tabaco y el pimiento.