Sucesos
Segundo robo de material público en menos de un mes en Calzadilla
El ayuntamiento denuncia el hurto de la bomba del pozo de sondeo, que afecta directamente a los propietarios
Durante las fiestas de Los Cristos también se llevaron el cuadro de luz de la verbena
Dos robos en apenas un mes. A estos sucesos se está enfrentando la localidad cacereña de Calzadilla en las últimas semanas. Primero, al finalizar la fiesta de Los Cristos se solicitó la colaboración ciudadana para encontrar el cuadro eléctrico instalado en la plaza.
Unos 400 euros
Fue el ayuntamiento quien debió se vio obligado a abonar el coste de la reposición del aparato, por lo que el robo repercutió finalmente en todos los vecinos y contribuyentes, que costaría entre 300 y 400 euros. Así lo informó el alcalde, Alejandro Madejón (que es el más joven de la provincia de Cáceres).
En la Laguna
El consistorio denuncia ahora el robo de la bomba del pozo de sondeo en el paraje de la Laguna de Valdelahoya. "Es un acto que perjudica directamente a los propietarios del ganado que pasta en la dehesa y, del mismo, a todos los vecinos y contribuyentes por el coste económico que supondrá su resposición", señalan en un comunicado, a pesar de que en esta ocasión no especifican la cuantía.
A la Guardia Civil
El hecho se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil para el esclarecimiento de lo ocurrido. De igual forma, el consistorio pide cualquier información o dato que aporte ayuda a identificar a los autores.
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla