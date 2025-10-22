Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segundo robo de material público en menos de un mes en Calzadilla

El ayuntamiento denuncia el hurto de la bomba del pozo de sondeo, que afecta directamente a los propietarios

Durante las fiestas de Los Cristos también se llevaron el cuadro de luz de la verbena

Robo en Calzadilla.

Robo en Calzadilla. / E. P.

Ángel García Collado

Calzadilla

Dos robos en apenas un mes. A estos sucesos se está enfrentando la localidad cacereña de Calzadilla en las últimas semanas. Primero, al finalizar la fiesta de Los Cristos se solicitó la colaboración ciudadana para encontrar el cuadro eléctrico instalado en la plaza.

Unos 400 euros

Fue el ayuntamiento quien debió se vio obligado a abonar el coste de la reposición del aparato, por lo que el robo repercutió finalmente en todos los vecinos y contribuyentes, que costaría entre 300 y 400 euros. Así lo informó el alcalde, Alejandro Madejón (que es el más joven de la provincia de Cáceres).

Robo en Calzadilla.

En la Laguna

El consistorio denuncia ahora el robo de la bomba del pozo de sondeo en el paraje de la Laguna de Valdelahoya. "Es un acto que perjudica directamente a los propietarios del ganado que pasta en la dehesa y, del mismo, a todos los vecinos y contribuyentes por el coste económico que supondrá su resposición", señalan en un comunicado, a pesar de que en esta ocasión no especifican la cuantía.

A la Guardia Civil

El hecho se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil para el esclarecimiento de lo ocurrido. De igual forma, el consistorio pide cualquier información o dato que aporte ayuda a identificar a los autores.

