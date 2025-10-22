Más de 100 horas sin agua potable del grifo en Villanueva de la Vera

El agua del grifo de Villanueva de la Vera continúa sin ser apta para el consumo. El ayuntamiento emitió un comunicado en la tarde del pasado viernes, 17 de octubre, en el que desaconsejaba su consumo tras conocer los resultados de un análisis realizado, de los que se llevan a cabo "periódicamente", por el laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, el cual detectó un nivel alto de amonio, superior a 2 miligramos por litro, cuando el límite máximo no debe rebasar los 0,5 miligramos por litro.

Desde el consistorio se llevan a cabo tareas de limpieza de los depósitos por fases para mantener el abastecimiento, así como purgado de la red y recarga con agua nueva, según explicó el alcalde de Villanueva de la Vera, Daniel González. Estas labores se ejecutan para que "en el momento que nos trasladen que la analítica está correcta, el suministro esté garantizado, pero hoy por hoy no podemos decir que lo esté". El regidor añadió que "quizás" los citados trabajos concluyan el jueves o viernes, pero insistió que "no podemos decir que es potable hasta que las analíticas lo confirmen".

No obstante, González indicó que dispone de datos que apuntan a una corrección del parámetro, aunque no cuenta con un documento ni una confirmación, por lo que están "pendientes a la respuesta del colegio".

Hipótesis

En el comunicado, el consistorio detalla que los químicos responsables del estudio señalaron que el amonio aparece cuando el agua no se oxigena adecuadamente. Del mismo modo, subrayaron que los profesionales indicaron que la hipótesis más creíble sobre de la presencia de este compuesto es que, "al tener la presa de Güaltaminos actualmente tan poca reserva de agua, y ante la falta de renovación de la misma por la falta de lluvias este otoño, la concentración de amonio se eleva por encima de lo habitual".

El alcalde precisó que no disponen de un documento oficial, puesto que solo conocen el resultado por vía telefónica. González afirmó que enviaron el lunes una muestra tomada en la presa, lo que mostró un nivel alto de amonio, confirmando que la procedencia del problema está en el agua de origen. Además, los técnicos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres recogieron nuevas muestras este miércoles y "quizás entre mañana o pasado tengamos los resultados".

"No supone riesgo para la salud"

"No debemos alarmarnos, pues el hecho de que este parámetro esté mostrándose elevado no quiere decir que se produzca un riesgo material para la salud, pero sí recomendamos desde el ayuntamiento que no se consuma el agua temporalmente ni se utilice para cocinar", añadió el consistorio en su aviso.

Un técnico, que tuvo acceso a los parámetros de amonio en Villanueva de la Vera, manifestó que el nivel es alto, pero la salud de las personas no está en "riesgo extremo".

Las fuentes de abastecimiento

En cuanto al suministro a la población, el alcalde aseguró que no ha solicitado el apoyo a otras administraciones para suministrar agua a los habitantes, puesto que la mayor parte de los vecinos consumen agua de fuentes de manantial municipal. "La mayoría de la población no bebía agua del grifo, pero la que sí lo hacían, está tirando de la fuente".

El ayuntamiento indicó que las fuentes del municipio (Corchito, El Barrio o Calle Curuela, El Chorrillo, Fuente Santa en la Corona, El Cristo, San Justo, y El Venero en Calle Huerta Palacios) permanecen operativas. Se trata de suministro no tratado, por lo que el consumo es "bajo su propia responsabilidad". Aunque, el alcalde precisó que las pruebas, cuya toma de muestras se realizó a principios de septiembre, arrojaron unos resultados "bastante adecuados".

Por otra parte, el regidor aseguró que el ayuntamiento facilita garrafas a aquellos vecinos que se encuentren en una situación que les impida el aprovisionamiento, aunque señaló que "no ha habido mucha demanda". Además, confirmó que el agua del grifo es adecuada para el aseo personal.