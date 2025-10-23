El patrimonio de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, a descubrir a través de más de una treintena de actividades

El Mes de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional celebrará una nueva edición durante el mes de noviembre con 35 actividades gratuitas para mostrar el patrimonio paisajístico, cultural y gastronómico de ambos territorios.

En su novena edición, el programa ofrece unas 900 plazas, distribuidas en grupos de unas 20 personas por actividad, número que varía dependiendo de la cita, que se desarrollarán a lo largo de cinco fines de semana consecutivos.

Actividades

En la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional, con 16 actividades programadas, se incluyen propuestas como un escape room y observación astronómica, una ruta inclusiva y solidario por Peña Buraca, observación de aves, la experiencia ‘Jamón ibérico, del campo a la mesa’, o un taller de elaboración y degustación de dulces tradicionales

Por su parte, en Monfragüe, con 19 actividades previstas, se celebrarán una ruta micológica y showcooking, un taller de fotografía de naturaleza para redes sociales, una ruta en bici por la dehesa otoñal, una muestra y degustación de la gastronomía de la reserva, un recorrido por los caminos de la trashumancia o una observación gastronómica teatralizada, entre otras propuestas.

28 Municipios

El programa recorrerá 14 localidades de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe: Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Torrejón el Rubio, Toril, Higuera de Albalat, Casatejada, Mirabel, Casas de Millán, Villareal de San Carlos (Serradilla), Serrejón, Casas de Miravete, Romangordo y Deleitosa.

En el caso del Tajo Internacional, las actividades se desarrollarán también en 14 municipios: Carbajo, Cedillo, Mata de Alcántara, Herrera de Alcántara, Herreruela, Villa del Rey, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara, Piedras Albas, Membrío, Zarza la Mayor, Brozas, Salorino y Alcántara.

Inscripciones

Las inscripciones para las actividades de la primera semana se abrieron el pasado martes 21 de octubre a través de la web mesdelareservabiosfera.es. Según edestacó Juan José González, representante de la empresa encargada del programa del Tajo Internacional, las propuestas de la ruta en kayak por el río Sever o el recorrido en Mata de Alcántara "ya están completas desde anoche".

Presentación del programa del Mes de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional en el palacio Provincial. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Las inscripciones se activan los martes, once días antes de la celebración de cada cita, y cada persona puede participar en un máximo de dos actividades e inscribir hasta tres participantes.

Origen del evento

Javier Díaz, diputado de Espacios Naturales Protegidos de la Diputación de Cáceres, recordó que esta iniciativa surgió para "impulsar" a las empresas en otoño, una época con menor afluencia turística. Por otra parte, calificó la anterior edición como un "éxito", puesto que se ofertaron "980 plazas" y hubo listas de espera.

En la actual edición se contemplan en torno a 900 plazas. Gónzalez explicó que en los últimos años se ha optado por no masificar las actividades, valorando los grupos reducidos para ofrecer "una atención más personalizada y un mejor servicio", frente a aquellas de gran afluencia, "más difícil de coordinar y en las que la atención puede ser más distante".

Por su parte, el representante de la empresa organizadora del programa del Tajo Internacional señaló que la agenda sigue varias temáticas como el turismo activo de aventura, actividades culturales, así como gastronómicas, siendo esta última, junto con las rutas en barco o las actividades de aventura las más demandadas por el público.

Con la vista puesta en el futuro, Díaz adelantó que en 2026 se celebrará el décimo aniversario del Mes de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, un año para el que confía en que se pueda ofrecer una propuesta especial. Asimismo, espera que en futuras ediciones se dupliquen las actividades.