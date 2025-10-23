Certamen
La mejor fotografía del paraíso "ilimitado" y accesible de Cáceres
La jaraiceña María Esther Labrador gana la segunda edición con una imagen del mirador de Segura de Toro
Espacios accesibles en parques naturales, plataformas únicas en calles del entorno rural o iniciativas que permiten que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de rutas son algunos de los ejemplos de escenas que recogen las fotografías participantes en la segunda edición del concurso de gotografía 'Un paraíso ilimitado' convocado por la Diputación de Cáceres y Apamex (Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura).
Fotografías ganadoras
Este jueves tuvo lugar la selección de las cinco fotografías ganadoras, en la que participó la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, junto al presidente de Apamex, Jesús Gumiel. La diputada ha calificado a esta iniciativa como "exitosa" pues en esta segunda edición se ha llegado a un total de 75 trabajos desde distintos puntos de España.
Obra ganadora
La obra ganadora, que debía recoger un espacio de la provincia de Cáceres, ha recaído en la fotografía del mirador de Segura de Toro, de la jaraiceña María Esther Labrador Justo.
Intervención
Tal y como ha explicado Gumiel, se trata de "una intervención modélica en un paraje singular pudiendo acceder al mirador y disfrutar del espectáculo que ofrece la naturaleza, incluso con movilidad reducida, una intervención muy importante que conjuga patrimonio natural y accesibilidad porque está perfectamente integrado y permite que se pueda visitar en óptimas condiciones".
Premios
Cabe recordar que el primer premio está dotado con 1.500 euros en material fotográfico. El resto, con instantáneas que podían ser tomadas en otros territorios o comunidades, son segundo, tercer y caurto premio dotados con 500 euros cada uno. El quinto son 480.
Resto de premiados
En segundo lugar ha quedado David Piqueras Aparicio de la localidad valenciana Puerto de Sagunto, con la foto 'montaña para todos'. Tercero es 'Disfrutando de la playa', de Julio Antonio Leal Juncos de Valencia. El cuarto premio es 'Albufera accesible', del jienense Francisco José López Morantes. El quinto puesto ha sido para el trujillano Carlos Martín Roncero con una instantánea del Salto del gitano.
Accesilidad
Cabe recordar que, con este certamen fotográfico, la Diputación de Cáceres pretende poner en valor las actuaciones de accesibilidad universal en los entornos naturales y en el patrimonio histórico monumental de la provincia de Cáceres, a la vez que visibiliza buenas prácticas de actuaciones llevadas a cabo en otros lugares.
