Al menos dos heridos en un accidente en las obras de asfaltado de la CC-315 en Alcántara

Al menos dos personas han resultado heridas en la tarde de este jueves en un accidente laboral en las obras de asfaltado de la carretera CC-315 en la localidad cacereña de Alcántara. Las víctimas, de las que se desconoce por el momento la gravedad de las heridas, han sido trasladadas al Hospital Universitario de la capital cacereña, una de ellas en helicóptero.

Según la información facilitada por el 112 Extremadura, que no aporta datos de los heridos, el suceso ocurría alrededor de las 17.00 de la tarde en el punto kilométrico 0.500 de la citada vía, donde se están realizando trabajos.

Hasta el lugar se han desplazado varios efectivos sanitarios, Policía Local de Alcántara, bomberos del SEPEI y personal de Eléctricas Pitarch.

(Habrá ampliación)