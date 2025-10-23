A principios de octubre
Maltrato animal en Talayuela: un vecino de 20 años abandona a su perro sin agua ni comida y con heridas en el cuerpo
El joven ha sido investigado penalmente después de que el SEPRONA encontrara al animal atado con una cuerda en unas condiciones pésimas
Un joven de 20 años, vecino de Talayuela, ha sido investigado penalmente por un supuesto delito de maltrato animal, según confirma la Guardia Civil. Los hechos se remontan a principios de este mes, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Jarandilla de la Vera, acompañados por un veterinario oficial de la Oficina Veterinaria de Zona de Navalmoral de la Mata, realizaron una inspección en el patio de una vivienda de la localidad cacereña tras tener conocimiento de una posible situación de abandono animal.
Sin agua, comida ni refugio
A su llegada, pudieron escuchar los gemidos de un perro, que se encontraba atado con una cuerda de apenas 40 centímetros, sin acceso a agua ni alimento, y sin ningún tipo de refugio. El perro, de raza American Bully, estaba expuesto a las inclemencias del tiempo y solo contaba con una manta en el suelo.
Heridas y mala higiene
El veterinario constató además heridas en sus orejas y alrededor de los ojos, así como un deficiente estado de higiene y un fuerte olor tanto del animal como del entorno. Tras levantar acta veterinaria, la Guardia Civil procedió entonces a abrir diligencias penales y solicitó al órgano judicial competente en Navalmoral de la Mata la intervención cautelar del perro, con el fin de garantizar su bienestar.
Ese mismo día, con ayuda de la Policía Local del municipio, localizaron e identificaron al propietario y el animal fue trasladado a las instalaciones de la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa Animal, donde permanece bajo su cuidado.
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla