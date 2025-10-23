Maltrato animal en Talayuela: un vecino de 20 años abandona a su perro sin agua ni comida y con heridas en el cuerpo

Un joven de 20 años, vecino de Talayuela, ha sido investigado penalmente por un supuesto delito de maltrato animal, según confirma la Guardia Civil. Los hechos se remontan a principios de este mes, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Jarandilla de la Vera, acompañados por un veterinario oficial de la Oficina Veterinaria de Zona de Navalmoral de la Mata, realizaron una inspección en el patio de una vivienda de la localidad cacereña tras tener conocimiento de una posible situación de abandono animal.

Sin agua, comida ni refugio

A su llegada, pudieron escuchar los gemidos de un perro, que se encontraba atado con una cuerda de apenas 40 centímetros, sin acceso a agua ni alimento, y sin ningún tipo de refugio. El perro, de raza American Bully, estaba expuesto a las inclemencias del tiempo y solo contaba con una manta en el suelo.

Condiciones en las que estaba el perro cuando llegó el SEPRONA. / Guardia Civil

Heridas y mala higiene

El veterinario constató además heridas en sus orejas y alrededor de los ojos, así como un deficiente estado de higiene y un fuerte olor tanto del animal como del entorno. Tras levantar acta veterinaria, la Guardia Civil procedió entonces a abrir diligencias penales y solicitó al órgano judicial competente en Navalmoral de la Mata la intervención cautelar del perro, con el fin de garantizar su bienestar.

Ese mismo día, con ayuda de la Policía Local del municipio, localizaron e identificaron al propietario y el animal fue trasladado a las instalaciones de la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa Animal, donde permanece bajo su cuidado.