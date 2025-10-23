De Sudáfrica a El Magusto: el grupo que llevó su música al Womad regresa a la provincia de Cáceres

El Magusto, festival celta folk de Carbajo, regresa el 1 de noviembre para celebrar su vigésima segunda edición con un cartel de conciertos que abrirá a las 16.30 horas Carlos Soto, uno de los fundadores de Celtas Cortos, presentando su trabajo 'Barrio Mudéjar'. A continuación, Hot Water, grupo de Sudáfrica que pasó por el escenario del Womad. Seguirá El Gato con Jotas, que ofrecerá su espectáculo que fusiona música tradicional con electrónica y nuevas tendencias, y la jornada finalizará con una sesión de 'folktronica' castellana y 'electrofolk' ibérico a cargo de la dj Castora Herz.

Además de los conciertos, la jornada incluirá actividades lúdicas y culturales gratuitas, así como citas gastronómicas. El programa arrancará a las 9.30 horas con la degustación de migas tradicionales y, a continuación, se elaborará un mural colectivo titulado 'Los sonidos del otoño' con Leticia Ruifernández, que servirá para decorar el escenario.

A partir de las 12.00 horas, se podrá visitar una exposición FIO (Feria Internacional de Ornitología) y un mercado de artesanía, exposiciones y espacios gastronómicos. Más tarde, tendrán lugar dos ponencias: la primera, impartida por Miquel Silvestre, que abordará 'Carreteras escénicas en moto', mientras que la segunda, a cargo de Paco Castañares, tratará sobre la despoblación rural y los grandes incendios.

El Gato con Jotas en Casar de Cáceres. / Patricia Bravo

Laura Corchado, secretaria de la asociación cultural El Magusto, explicó que tras el verano sufrido por los incendios en Extremadura, se decidió traer al presidente de Aeefor (asociación extremeña de empresas forestales y del medio ambiente) para que los asistentes que acuden a la ponencia "conozcan que está en mano de cada uno a nivel local para intentar luchar contra esta lacra que cada día nos amenaza más".

Cocido tradicional extremeño

A las 14.00 horas tendrá lugar una liberación de aves, seguido a las 15.00 horas por la degustación de un cocido tradicional extremeño. Por la tarde, se desarrollarán talleres y actividades infantiles, incluyendo multi aventuras, juegos populares por Adenex y un taller de jotas extremeñas por Carbajoven.

Instalaciones alternativas en caso de lluvia

Con la integración de la asociación juvenil de Carbajo, responsable del taller de jotas y la sesión de Castora Herz, se busca involucrar progresivamente a los jóvenes del pueblo en la organización del festival. El año pasado colaboraron en una actividad y este año se encargarán de dos, con el objetivo de que "poco a poco se integren más en la organización", indicó Corchado. Por otra parte, se han previsto instalaciones alternativas para acoger el festival en caso de lluvia.

Mantener la tradición

Todo un programa que se celebrará en una jornada festiva que en la provincia de Cáceres se la conoce con distintos nombres, ya sea día de las castañas, magustos o calbotes, así como de la Chiquitia, entre otros. Numerosos nombres que vienen a celebrar "lo mismo", la llegada del otoño, algo que "intentamos mantener a pesar de las influencias de otras fiestas que nos abordan", expresó Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres.

En este sentido, Felipe Barata, presidente de la asociación el Magusto, subrayó que el festival se encarga de mantener y proteger "esta tradición que por desgracia está siendo desplazada por otras que nada o poco tienen que ver con nuestra cultura, en este caso Halloween".

Festival en el mundo rural

Sergio Piris, alcalde de Carbajo, expresó que en este festival "no solo es un emblema para la comarca Sierra de San Pedro, a parte de ser un referente en el panorama celta folk ibérico nacional, también lo es en el mundo rural". Según el regidor, el pueblo cuenta con menos de 200 habitantes, mientras que en el festival esperan "mínimo 2.000 personas", multiplicando por diez la población local en un día.

Asimismo, la vicepresidenta de la institución provincial destacó que el Magusto "viene a demostrar, como un evento más de calidad dentro de la provincia, la capacidad, las posibilidades y oportunidades que existen en los pueblos a la hora de poder organizar citas y festivales de calidad rodeados de naturaleza, de tradiciones, de cercanía y de autenticidad".

Financiación

El Magusto recibe apoyo de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, la Mancomunidad Sierra de San Pedro y la asociación Sierra de San Pedro (grupo de acción local). Además, la financiación se completa con fondos propios de la agrupación cultural organizadora obtenidos a través de actividades que realizan durante el festival y a lo largo del año. Para la edición de 2025, Corchado explicó que han incorporado como colaborador a la editorial Excellent, que aportó un catálogo de libros, seleccionaron los títulos que consideran acordes con la filosofía del festival, disponibles para la venta en el punto de merchandising.