Unidas por Trujillo critica el proceso de los Presupuestos Participativos para 2026

El grupo municipal de Unidas por Trujillo ha denunciado públicamente que el proceso de los Presupuestos Participativos de 2026, anunciado por el Ayuntamiento, «no es realmente participativo». Así, a través de una publicación en redes sociales, la formación cuestiona la falta de información, de debate y implicación ciudadana en la elaboración de propuestas.

Según señalan, el pasado jueves se hizo público en las redes municipales, el plazo para presentar ideas, que estará vigente hasta el día 24 de octubre. Sin embargo, el grupo afea al equipo de gobierno del Partido Popular que no explicara previamente el desarrollo del proceso ni comunicara la apertura del plazo. «Lo llaman Presupuestos Participativos y no lo son», afirman desde Unidas por Trujillo.

Del mismo modo, en su publicación, recuerda que dichos presupuestos deben permitir a la ciudadanía «proponer, debatir y decidir directamente sobre el destino de una parte de los fondos públicos», algo que, en su opinión, no ocurre con el sistema actual». Asimismo, critica que el gobierno «cargue el peso del proceso sobre las propuestas ciudadanas, sin fomentar el debate ni la deliberación colectiva», sostiene en el escrito.

En su argumentación, la formación subraya que un proceso participativo real requiere «preparación, talleres de análisis, evaluación técnica y financiera y una votación abierta y transparente y en este sentido, denuncia que el ejercicio actual «es individualista y no promueve la propuesta en común de las necesidades del municipio».

Por otra parte, incide en que la normativa municipal limita la participación a personas mayores de 18 años empadronadas en la ciudad, «excluyendo a colectivos, asociaciones o jóvenes vinculados al municipio, que también deberían poder aportar sus ideas».

Proyecto pendiente

Unidas por Trujillo también destaca que la construcción de una nave multiusos en Huertas de Ánimas fue la propuesta ganadora de los Presupuestos Participativos 2025, pero que «pese a haber sido la más votada y tener una partida asignada, el proyecto sigue detenido».

La formación insiste en que su crítica no busca deslegitimar la participación vecinal, sino reclamar un modelo más transparente. «Queremos que la iniciativa sirva para fortalecer la democracia local y escuchar a todos los barrios».