Un accidente de moto en Nuñomoral se salda con un herido

Un accidente de moto registrado en el término municipal de Nuñomoral se ha saldado con un herido. El siniestro ha ocurrido en la carretera que conecta Vegas de Coria con Riomalo de Abajo, alquería de Caminomosirco.

Según ha informado el 112 Extremadura, el conductor herido se encuentra en estado menos grave y fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.