Suceso

Un accidente de moto en Nuñomoral se salda con un herido

El conductor ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

El hospital Virgen del Puerto de Plasencia

El hospital Virgen del Puerto de Plasencia / TONI GUDIEL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Un accidente de moto registrado en el término municipal de Nuñomoral se ha saldado con un herido. El siniestro ha ocurrido en la carretera que conecta Vegas de Coria con Riomalo de Abajo, alquería de Caminomosirco.

Según ha informado el 112 Extremadura, el conductor herido se encuentra en estado menos grave y fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

TEMAS

Un accidente de moto en Nuñomoral se salda con un herido

