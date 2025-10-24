Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Campo Lugar

Un incendio en una vivienda de Campo Lugar, en la provincia de Cáceres, ha obligado este viernes a desplazar dos dotaciones de bomberos del Sepei para sofocarlo. En el momento del fuego se encontraban en el interior de la casa tres personas, madre, hija y abuela, que pudieron salir al exterior.

Las llamas se originaron en el salón de la vivienda y los efectivos tardaron en sofocar el fuego dos horas, según ha confirmado la Diputación Provincial de Cáceres.