Suceso
Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Campo Lugar
En el momento del incidente se encontraban en la casa tres personas que pudieron salir al exterior
Un incendio en una vivienda de Campo Lugar, en la provincia de Cáceres, ha obligado este viernes a desplazar dos dotaciones de bomberos del Sepei para sofocarlo. En el momento del fuego se encontraban en el interior de la casa tres personas, madre, hija y abuela, que pudieron salir al exterior.
Las llamas se originaron en el salón de la vivienda y los efectivos tardaron en sofocar el fuego dos horas, según ha confirmado la Diputación Provincial de Cáceres.
