Suceso

Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Campo Lugar

En el momento del incidente se encontraban en la casa tres personas que pudieron salir al exterior

Imagen del incendio y los efectivos durante su extinción.

Imagen del incendio y los efectivos durante su extinción. / Diputación de Cáceres

El Periódico Extremadura

Un incendio en una vivienda de Campo Lugar, en la provincia de Cáceres, ha obligado este viernes a desplazar dos dotaciones de bomberos del Sepei para sofocarlo. En el momento del fuego se encontraban en el interior de la casa tres personas, madre, hija y abuela, que pudieron salir al exterior.

Las llamas se originaron en el salón de la vivienda y los efectivos tardaron en sofocar el fuego dos horas, según ha confirmado la Diputación Provincial de Cáceres.

Imagen de una de las estancias de la vivienda calcinada.

Imagen de una de las estancias de la vivienda calcinada. / Diputación de Cáceres

