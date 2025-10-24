La Diputación de Cáceres habilita una guía de refugios climáticos en los tres territorios UNESCO de la provincia

Este viernes la Diputación de Cáceres ha celebrado la jornada "Refugios Climáticos y Arquitectura Resiliente. Estrategias de adaptación frente al cambio climático" que ha tenido lugar en el Centro de visitantes Norte “Jesús Garzón” del Parque Nacional de Monfragüe en Malpartida de Plasencia (Cáceres), y que se enmarca dentro de las acciones del proyecto TEUNESCO cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-AEspaña-Portugal (POCTEP) 2021-2027. Un programa en el que también participan otros catorce socios de España y Portugal.

En él se ha presentado la elaboración de un estudio de identificación de refugios climáticos en los tres territorios UNESCO de la provincia de Cáceres con el que se ha podido clasificar y analizar diferentes espacios seguros y de confort, explorando un nuevo nicho turístico, buscando disminuir la estacionalidad de la oferta y su adaptación al cambio climático.

Con los resultados del estudio se ha realizado una guía divulgativa digital sobre estos espacios para los turistas de las tres zonas geográficas, donde se ven beneficiados 56 municipios de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

La Diputación, pionera

Esta guía consta de un primer análisis que identifica infraestructuras o espacios urbanos y naturales aptos para ser usados como resguardo de turistas o visitantes, y donde refugiarse de clima adverso como la lluvia, el calor o el frío. La Diputación de Cáceres, según informa, seguirá añadiendo nuevas zonas, sumando otras comarcas con el objetivo de crear una Red de Refugios Climáticos de la provincia.

De esta forma, el órgano provincial es pionero en la elaboración de un estudio sobre identificación de refugios climáticos en entornos rurales, ya que hasta ahora solo se había realizado de entornos urbanos de España como Barcelona o San Sebastián.

En la jornada Francisco Purroy, director de Land Life Iberia, Javier de Sala Caraballo, arquitecto investigador de la Universidad de Sevilla y Germán Pablo Miñón, investigador en Global Change Research Lab y consultor senior en Ecoterrae, mostraron la necesidad de dar una respuesta urgente para mitigar los efectos del sobrecalentamiento con planes locales y provinciales, poniendo de ejemplo intervenciones pasivas pero bien planificadas como la instalación de cubiertas reflectivas, elementos de sombras o vegetales, entre otras opciones.

Otro de los temas relevantes que destacaron en las jornadas fue la adaptación de refugios climáticos para disminuir los golpes de calor, favorecer el descanso, fomentar la convivencia y el uso equitativo del espacio público, revalorizar espacios de poblaciones convirtiéndose en lugares de relación intergeneracional y educativas, y ofrecer un servicio complementario a turistas y visitantes.