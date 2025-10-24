Impulso al empleo
La Diputación promueve un curso de soldadura en Malpartida de Cáceres
Se trata del curso de “Soldadura con Electrodo Revestido y TIG” en colaboración con Incalexa
El Periódico Extremadura
Este viernes ha arrancado en las instalaciones del Grupo Incalexa, en el Polígono Industrial “Las Arenas” de Malpartida de Cáceres, el curso de “Soldadura con Electrodo Revestido y TIG”, una acción formativa promovida por la Diputación de Cáceres dentro de su programa de impulso al empleo y la cualificación profesional.
En este curso gratuito, con una duración total de 60 horas presenciales, están participando 15 personas interesadas en iniciarse en el sector de la soldadura y adquirir competencias prácticas en dos de los procesos más utilizados en la industria: la soldadura con electrodo revestido y la soldadura TIG (gas inerte de tungsteno). Durante el curso, el alumnado trabajará en grupos reducidos con atención personalizada, desarrollando ejercicios prácticos en taller.
La Diputación Provincial financia íntegramente esta formación que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los participantes y responder a la demanda de profesionales cualificados en el ámbito industrial de la provincia. Además destaca la importancia de la colaboración público-privada en la generación de oportunidades formativas y laborales, por lo que, en ese sentido, la cooperación con Incalexa ha permitido diseñar un itinerario adaptado a las necesidades reales del sector.
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
- Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores