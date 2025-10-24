Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara

Las víctimas, de 25 y 44 años, sufrieron graves quemaduras y politraumatismos mientras realizaban trabajos de asfaltado

Imagen del accidente en la CC-315 en Alcántara.

Imagen del accidente en la CC-315 en Alcántara. / G. C.

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Dos hombres, de 25 y 44 años, permanecen ingresados en estado grave en el Hospital de La Paz de Madrid tras sufrir un aparatoso accidente laboral este jueves en el municipio cacereño de Alcántara. Las víctimas resultaron heridas después de que un camión, presuntamente, colisionara con un cable de alta tensión mientras realizaban trabajos de asfaltado en la carretera CC-315.

El suceso se produjo alrededor de las 17:00 horas en el punto kilométrico 0.500 de la mencionada vía, donde se llevan a cabo obras de mejora del firme. Según confirmaciones de la Guardia Civil, que ha asumido la investigación del incidente, el vehículo de mantenimiento impactó con el cableado, provocando el trágico suceso. Por protocolo de seguridad, el camión involucrado fue acordonado hasta que se descartase cualquier riesgo eléctrico residual.

Los heridos fueron atendidos inicialmente en el Hospital Universitario de la capital cacereña. El Servicio Extremeño de Salud (SES) informó en un primer momento que el joven de 25 años presentaba quemaduras de segundo grado de gravedad, mientras que el hombre de 44 años se encontraba en estado grave y politraumatizado. Uno de ellos fue trasladado al centro hospitalario en helicóptero, y el otro en ambulancia. Dada la gravedad de sus lesiones, ambos han sido posteriormente derivados al Hospital de La Paz, en Madrid, donde permanecen ingresados en estado grave y pendiente de evolución, según confirma el centro hospitalario.

Al lugar del accidente se movilizó un amplio dispositivo de emergencia que incluyó efectivos sanitarios, dotaciones de la Policía Local de Alcántara, bomberos del SEPEI (Servicio de Prevención y Extinción de Incendios), personal de la empresa Eléctricas Pitarch, y agentes de la Guardia Civil de los puestos de Alcántara y Navas del Madroño. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias que rodearon este grave accidente laboral.

