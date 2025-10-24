MásMedio, consorcio de la Diputación de Cáceres, asume la gestión de residuos en municipios de Riberos del Tajo

El Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres, MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, continúa ampliando la prestación de servicios medioambientales a los municipios cacereños con la gestión del servicio de recogida de residuos domésticos y servicios complementarios. En este caso llega a cuatro municipios integrantes de la Mancomunidad de Riberos del Tajo: Casas de Millán, Mirabel, Torrejón el Rubio, Serradilla y su pedanía Villareal de San Carlos.

El contrato lo adjudica UTE Interlun-Gaia por un importe de 2.546.500 euros y un período de 5 años, y el servicio dará comienzo el próximo 1 de noviembre. Así lo explicó el técnico del Consorcio MásMedio, Francisco Vaquero, en una reunión mantenida ayer en Cañaveral con alcaldes de los municipios beneficiarios, en la que puntualizó que «se van a implementar todas las fracciones y reforzar medios materiales y humanos para garantizar un servicio eficaz, moderno y sostenible».

Mejoras

Vaquero precisó también que este servicio va a funcionar con un total de ocho conductores, un jefe de servicio y personal administrativo. De estos, cuatro trabajan durante todo el año mientras que los otros cuatro reforzarán en épocas como verano o fiestas. Además se van a incorporar nuevos vehículos como camiones recolectores de 16 m³, camiones de voluminosos, camiones lavacontenedores, varios vehículos de refuerzo estival y furgonetas. Asimismo, entre las mejoras se encuentra la sustitución del 50% de contenedores de fracción resto, envases y papel-cartón en los primeros dos meses de actuación y la incorporación inmediata de contenedores de fracción orgánica en todos los municipios.

Por otro lado, en el contrato también se prevén acciones de formación y sensibilización con la población local en materia medioambiental con temáticas como el reciclaje, la fracción orgánica o retos medioambientales. Hay que destacar que este servicio de recogida de residuos domésticos ya se lleva a cabo en Zona Oeste, Zona Este, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Sierra de Gata, zonas a las que ahora se suma Riberos del Tajo.