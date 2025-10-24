Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gestión de residuos

MásMedio, consorcio de la Diputación de Cáceres, asume la gestión de residuos en municipios de Riberos del Tajo

El servicio comenzará a funcionar a partir del 1 de noviembre en las localidades de Casas de Millán, Mirabel, Serradilla, Torrejón el Rubio y Villareal de San Carlos

Imagen de la reunión con los alcaldes de los municipios.

Imagen de la reunión con los alcaldes de los municipios. / Diputación de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

El Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres, MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, continúa ampliando la prestación de servicios medioambientales a los municipios cacereños con la gestión del servicio de recogida de residuos domésticos y servicios complementarios. En este caso llega a cuatro municipios integrantes de la Mancomunidad de Riberos del Tajo: Casas de Millán, Mirabel, Torrejón el Rubio, Serradilla y su pedanía Villareal de San Carlos.

El contrato lo adjudica UTE Interlun-Gaia por un importe de 2.546.500 euros y un período de 5 años, y el servicio dará comienzo el próximo 1 de noviembre. Así lo explicó el técnico del Consorcio MásMedio, Francisco Vaquero, en una reunión mantenida ayer en Cañaveral con alcaldes de los municipios beneficiarios, en la que puntualizó que «se van a implementar todas las fracciones y reforzar medios materiales y humanos para garantizar un servicio eficaz, moderno y sostenible».

Mejoras

Vaquero precisó también que este servicio va a funcionar con un total de ocho conductores, un jefe de servicio y personal administrativo. De estos, cuatro trabajan durante todo el año mientras que los otros cuatro reforzarán en épocas como verano o fiestas. Además se van a incorporar nuevos vehículos como camiones recolectores de 16 m³, camiones de voluminosos, camiones lavacontenedores, varios vehículos de refuerzo estival y furgonetas. Asimismo, entre las mejoras se encuentra la sustitución del 50% de contenedores de fracción resto, envases y papel-cartón en los primeros dos meses de actuación y la incorporación inmediata de contenedores de fracción orgánica en todos los municipios.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, en el contrato también se prevén acciones de formación y sensibilización con la población local en materia medioambiental con temáticas como el reciclaje, la fracción orgánica o retos medioambientales. Hay que destacar que este servicio de recogida de residuos domésticos ya se lleva a cabo en Zona Oeste, Zona Este, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Sierra de Gata, zonas a las que ahora se suma Riberos del Tajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
  2. Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
  3. Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
  4. Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
  5. El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
  6. Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
  7. Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
  8. Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores

Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara

Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara

Un accidente de moto en Nuñomoral se salda con un herido

Un accidente de moto en Nuñomoral se salda con un herido

La Diputación promueve un curso de soldadura en Malpartida de Cáceres

La Diputación promueve un curso de soldadura en Malpartida de Cáceres

MásMedio, consorcio de la Diputación de Cáceres, asume la gestión de residuos en municipios de Riberos del Tajo

MásMedio, consorcio de la Diputación de Cáceres, asume la gestión de residuos en municipios de Riberos del Tajo

La Diputación de Cáceres habilita una guía de refugios climáticos en los tres territorios UNESCO de la provincia

La Diputación de Cáceres habilita una guía de refugios climáticos en los tres territorios UNESCO de la provincia

Villanueva de la Vera recupera el agua potable del grifo, no apta para el consumo desde el pasado viernes

Villanueva de la Vera recupera el agua potable del grifo, no apta para el consumo desde el pasado viernes

Trujillo acoge un programa gratuito sobre habilidades digitales para menores

Trujillo acoge un programa gratuito sobre habilidades digitales para menores

Moda con Alma Rural: Victoria Casco presenta en Arroyo de la Luz una colección inspirada en el bordado artesano local

Moda con Alma Rural: Victoria Casco presenta en Arroyo de la Luz una colección inspirada en el bordado artesano local
Tracking Pixel Contents