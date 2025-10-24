Moda con Alma Rural: Victoria Casco presenta en Arroyo de la Luz una colección inspirada en el bordado artesano local

El Cine-teatro de Arroyo de la Luz acoge hoy, viernes 24 de octubre, a las 19:00 horas, la presentación de la colección de moda de alta costura inspirada en el bordado tradicional local y diseñada por la extremeña Victoria Casco.

Este evento es el culmen del proyecto ALMA Rural, una iniciativa de la Estrategia de Impacto Integral de Redeia en colaboración con el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y el Grupo de Desarrollo Rural Tagus. Su objetivo es revitalizar la economía local atrayendo a jóvenes emprendedoras y poniendo en valor la artesanía textil extremeña, como los bolillos y el bordado.

Los diseños de Victoria Casco están confeccionados con bordado tradicional arroyano, realizado por mujeres artesanas del municipio. La presentación será un homenaje a la comunidad, ya que las modelos que desfilarán en el Cine-Teatro Municipal serán vecinas de la localidad, incluidas familiares de las propias bordadoras.

El proyecto, enmarcado en el programa Oficios en RED de Redeia, busca fusionar la tradición con la innovación. Por ello, además de la colección física, se mostrará una réplica virtual de los diseños, creada mediante tecnología 3D e Inteligencia Artificial.

Se espera la asistencia de destacadas personalidades, como Carlos Caro, alcalde de Arroyo de la Luz; José Flores, presidente de Tagus; Patricia Crego, delegada de Redeia en Extremadura; y la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina Márquez, además de la diseñadora y las artesanas, según informa el Ayuntamiento en nota de prensa.