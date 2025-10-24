El Otoño Mágico comienza con más de 20 actividades este fin de semana

Concursos, rutas por la naturaleza, desfiles o conciertos se podrán vivir este fin de semana en el Valle del Ambroz y en ocho localidades de esta (Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro) con motivo del Otoño Mágico, Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La vigésimo octava edición, que comienza este viernes, durará hasta el 30 de noviembre. La inauguración se celebra a las 18 horas en el Auditorio Santa Catalina de Baños de Montemayor, con Álvaro Tejerina Gallardo, naturalista, delegado de ARBA Extremadura y vocal de la Asociación MOSAICO Agrosilvopastoral (AMA), como pregonero.

Solo este fin de semana ya hay montones de talleres para todos los gustos y edades. Con la inauguración hoy también se abre la inscripción para el concurso de fotografía por el Valle del Ambroz, así como un concurso paralelo en Instagram con el hasthag #otoñomagico25. Ya el sábado, en Hervás tendrá lugar un taller de pintura de la mano de la pintora Esther Aragón, mientras que en Baños de Montemayor saldrá a las 10.00 una ruta guiada de 8 kilómetros por los lugares de plantación de castaños destinados a la artesanía de la cestería junto a Jose Antonio Sánchez.

Lo cierto es que el día para los habitantes de Baños de Montemayor va a ser completo, pues desde las 9.00 hasta las 18.00 habrá talleres de yoga y meditación como parte del 'Otoño Bienestar', junto a otra ruta para descubrir la historia de la localidad de origen romano. Junto a esto, talleres de bachata o merengue y concierto a las 18.30 del grupo Marabú Salsa en la sala Edificio Bulevar.

Domingo para niños

Las actividades del sábado acabarán mirando al cielo desde Abadía con una charla astronómica con observación a través de telescopios, una ocasión perfecta para disfrutar del cielo extremeño; y música en La Garganta, con Pedrá, un grupo de versiones de Extremoduro, y Black Moss, grupo de rock, soul, country y blues.

El domingo los más aventureros podrán descender en bicicleta desde el Puerto de Béjar hasta Aldeanueva del Camino, lugar donde además a las 10.00 comenzará otra ruta de 7 kilómetros que pasará por la antigua estación de tren y la casa de la Dehesa de Abadía.

Para los más pequeños el día se presenta bastante interesante y completo en Aldeanueva del Camino con el 'Día Mágico Infantil': hinchables, talleres de maquillaje o danza urbana, una tirolina, un láser tag o un taller con bomberos del Ambroz (los mismos que lucharon con las llamas este mismo verano) son solo algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los jóvenes de la zona.

La jornada estará dinamizada por el mago Javi Carrión. Además, a las 17.30 comenzará un desfile con bomberos del aire y la Batucada de Santuka La Perla; mientras que a las 18.00, Chloe de la Rosa, joven estrella que participó en Eurovision Junior en 2024, dará un show que forma parte de su "¡Como la Ola Tour!" para poner la guinda a esta primera jornada.

Las actividades se reaunudarán el viernes 31 y dará continuación a una programación larga y gestionada por la Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz – DIVA, el Grupo de Acción Local de la comarca.