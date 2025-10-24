Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras

La Diputación de Cáceres destina 2.072.112,51 euros en subvenciones nominativas para financiar, principalmente, obras en 32 municipios cacereños. Las ayudas, procedentes tanto de Presidencia como desde el Área de Fomento, incluyen desde actuaciones de urbanización y adecuación de vías públicas, hasta equipamientos culturales, deportivos o sociales.

Proyectos

Entre los proyectos financiados, la institución provincial señala que, "han sido definidos de manera autónoma por los ayuntamientos beneficiarios", pueden destacarse las mejoras en la residencia de mayores de Jarandilla de la Vera, a lo que se destinan 31.000 euros; reparaciones en la zona de la muralla de Coria, 100.000 euros; reparaciones en la sede de Aidim en Valencia de Alcántara, 152.000 euros; creación de un Espacio Cultural Joven en Casar de Cáceres, 50.000 euros; adecuaciones de caminos rurales en Alía, 40.000 euros o mejora y mantenimiento en alumbrado y mobiliario urbano en Santiago de Alcántara, 18.000 euros.

Financiación

El vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda provincial, Luis Fernando García Nicolás, indica que esta nueva financiación destinada a los municipios es una "demostración del rol" que juega la administración provincial en el "apoyo y sostenimiento de nuestros pueblos y del medio rural" y una acción con la que "seguimos demostrando que el progreso y desarrollo no son un discurso sino una práctica constante. La cercanía con los pueblos es la esencia de nuestra forma de gobernar. Estamos donde nos necesitan, trabajando para que ningún municipio quede atrás. No nos importan los colores políticos, nos importan las personas".