Trujillo acoge un programa gratuito sobre habilidades digitales para menores

El municipio trujillano se suma al Programa de Competencias digitales para la Infancia (CODI), una iniciativa de la Junta de Extremadura que busca dotar a niños y adolescentes de conocimientos y habilidades digitales, tanto básicas como avanzadas. Las actividades se realizarán en horario extraescolar, del 27 al 14 de noviembre.

La propuesta, dirigida especialmente a menores en situación de vulnerabilidad, se llevará a cabo en el espacio de La Cueva, en los bajos del Ayuntamiento y pretende fomentar un uso responsable, creativo y seguro de la tecnología, a través de la formación práctica.

Así, las sesiones se impartirán en grupos reducidos y de manera gratuita, con certificación acreditada por la Junta de Extremadura y reconocimiento a nivel europeo.

Bajo el lema ‘Odisea en la Red’: una aventura digital’, los talleres ofrecerán una oportunidad para que los participantes aprendan a desenvolverse en entornos digitales, comprendan los riegos de internet y adquieran competencias útiles para su desarrollo académico y personal. La inscripción puede realizarse en el 675957668.