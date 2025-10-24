Trujillo acoge un programa gratuito sobre habilidades digitales para menores
La propuesta se desarrollará del 27 de octubre al 14 de noviembre, en los bajos del Ayuntamiento y promueve la inclusión digital y la igualdad de oportunidades
El municipio trujillano se suma al Programa de Competencias digitales para la Infancia (CODI), una iniciativa de la Junta de Extremadura que busca dotar a niños y adolescentes de conocimientos y habilidades digitales, tanto básicas como avanzadas. Las actividades se realizarán en horario extraescolar, del 27 al 14 de noviembre.
La propuesta, dirigida especialmente a menores en situación de vulnerabilidad, se llevará a cabo en el espacio de La Cueva, en los bajos del Ayuntamiento y pretende fomentar un uso responsable, creativo y seguro de la tecnología, a través de la formación práctica.
Así, las sesiones se impartirán en grupos reducidos y de manera gratuita, con certificación acreditada por la Junta de Extremadura y reconocimiento a nivel europeo.
Bajo el lema ‘Odisea en la Red’: una aventura digital’, los talleres ofrecerán una oportunidad para que los participantes aprendan a desenvolverse en entornos digitales, comprendan los riegos de internet y adquieran competencias útiles para su desarrollo académico y personal. La inscripción puede realizarse en el 675957668.
