Trujillo acoge un programa gratuito sobre habilidades digitales para menores

La propuesta se desarrollará del 27 de octubre al 14 de noviembre, en los bajos del Ayuntamiento y promueve la inclusión digital y la igualdad de oportunidades

Espacio joven La Cueva, en los bajos del Ayuntamiento de Trujillo.

Espacio joven La Cueva, en los bajos del Ayuntamiento de Trujillo. / Ayuntamiento de Trujillo

Yolanda Jiménez

El municipio trujillano se suma al Programa de Competencias digitales para la Infancia (CODI), una iniciativa de la Junta de Extremadura que busca dotar a niños y adolescentes de conocimientos y habilidades digitales, tanto básicas como avanzadas. Las actividades se realizarán en horario extraescolar, del 27 al 14 de noviembre.

La propuesta, dirigida especialmente a menores en situación de vulnerabilidad, se llevará a cabo en el espacio de La Cueva, en los bajos del Ayuntamiento y pretende fomentar un uso responsable, creativo y seguro de la tecnología, a través de la formación práctica.

Así, las sesiones se impartirán en grupos reducidos y de manera gratuita, con certificación acreditada por la Junta de Extremadura y reconocimiento a nivel europeo.

Bajo el lema ‘Odisea en la Red’: una aventura digital’, los talleres ofrecerán una oportunidad para que los participantes aprendan a desenvolverse en entornos digitales, comprendan los riegos de internet y adquieran competencias útiles para su desarrollo académico y personal. La inscripción puede realizarse en el 675957668.

Trujillo acoge un programa gratuito sobre habilidades digitales para menores

Moda con Alma Rural: Victoria Casco presenta en Arroyo de la Luz una colección inspirada en el bordado artesano local

Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Campo Lugar

El Otoño Mágico comienza con más de 20 actividades este fin de semana

Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras

Maltrato animal en Talayuela: un vecino de 20 años abandona a su perro sin agua ni comida y con heridas en el cuerpo

Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara

El patrimonio de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, a descubrir a través de más de una treintena de actividades
