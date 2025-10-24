Villanueva de la Vera recupera el agua potable del grifo, no apta para el consumo desde el pasado viernes

El agua del grifo de Villanueva de la Vera vuelve a ser potable. Tras comunicar el pasado viernes, 17 de octubre, los resultados de una analítica realizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, que reflejaban un nivel alto de amonio en el suministro, esta tarde el ayuntamiento ha dado a conocer que el nuevo análisis sitúa los parámetros de dicha sustancia dentro de los niveles legales.

El pasado viernes, el consistorio local avisó que el agua del grifo no era potable y no recomendaba su ingesta, puesto que un estudio, de los que se realizan "periódicamente" por el colegio de farmacéuticos, detectó que la concentración de amonio era superior a 2 miligramos por litro, cuando el límite máximo no debe rebasar los 0,5 mg/L.

Niveles dentro de la legalidad

No obstante, los niveles de amonio han vuelto a situarse dentro de los valores legales, puesto que el ayuntamiento subraya en el bando municipal que, en el día de hoy, se ha recibido una analítica en la que se indica que "los parámetros relativos a la calidad del agua son correctos", con una reducción de dicha sustancia que se sitúa en 0,37 miligramos por litro.

Tras este anuncio, el consistorio local informó que en cada uno de los puntos de suministro de Villanueva de la Vera "se puede disfrutar de agua de red con todos los estándares de potabilidad". Asimismo, detalló los trabajos que se han realizado desde el 17 de octubre.

Trabajos realizados

En concreto, se señala el aumento de las dosis de cloro en el tratamiento, una instrucción que el alcalde, Daniel González, explicó a este diario que se les dio con el objetivo de reducir la concentración de amonio.

Además, el comunicado enumera otras acciones que se llevaron a cabo, como el vaciado "íntegro", limpieza y desinfección de los cuatro depósitos de agua potable; el purgado y limpieza de la red de agua potable a través de las fuentes y bocas de riego; la realización de "numerosas" analíticas de laboratorio para comprobar la corrección de los parámetros y de análisis de cloro y pH en diversos puntos del circuito. También, apuntan que se ha mantenido un contacto "permanente" con los técnicos de laboratorio y con el Servicio Extremeño de Salud para el "cumplimiento riguroso de los protocolos".

Hipótesis sobre la alta presencia de amonio

En el aviso del 17 de octubre se reflejaba la valoración de los químicos que llevaron a cabo el análisis. Explicaron que el amonio se manifiesta cuando el agua no se oxigena adecuadamente. Además, en el comunicado se indicaba que los profesionales indicaron que la hipótesis "más creíble de la presencia de amonio es que, al tener la presa de Güaltaminos actualmente tan poca reserva de agua, y ante la falta de renovación de la misma por la falta de lluvias este otoño, la concentración de amonio se eleva por encima de lo habitual".

Llamaban a la calma

Asimismo, el consistorio añadió también en el comunicado del pasado viernes, 17 de octubre, que "no debemos alarmarnos, pues el hecho de que este parámetro esté mostrándose elevado no quiere decir que se produzca un riesgo material para la salud, pero sí recomendamos desde el Ayuntamiento que no se consuma el agua temporalmente ni se utilice para cocinar".

Un técnico, que tuvo acceso a los parámetros de amonio en Villanueva de la Vera, manifestó que el nivel es alto, pero la salud de las personas no está en "riesgo extremo".

¿Qué es el amonio?

El Ministerio de Transición Ecológica define el término amonio (NH4), en el 'Informe de calidad de las aguas en España 2015-2024', como un compuesto nitrogenado cuya presencia en los ecosistemas acuáticos aumenta por la actividad humana, proveniente de descomposición orgánica, actividad agrícola, y efluentes urbanos e industriales. En altas concentraciones es indicativo de contaminación y puede causar toxicidad y eutrofización, afectando la salud del ecosistema acuático.