Alta costura y tecnología para impulsar la economía y la artesanía en el mundo rural en Arroyo de la Luz

Las colecciones de moda del proyecto ALMA Rural se han presentado al público en un desfile celebrado este viernes en el Cine-Teatro de Arroyo de la Luz. La iniciativa, impulsada por Redeia, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y el grupo de acción local Tagus, busca revitalizar la artesanía textil extremeña transformando técnicas ancestrales, como el bordado y los bolillos, en alta costura con proyección de mercado.

La colección, denominada ALMA Rural, se inspira en elementos típicos del traje tradicional arroyano y es fruto del trabajo minucioso de la reconocida diseñadora extremeña Victoria Casco junto a mujeres artesanas de la localidad. Este proyecto tiene un doble objetivo: impulsar la economía local, el empoderamiento de las mujeres y la atracción de jóvenes emprendedoras a las zonas rurales.

En un ejemplo de fusión entre tradición y nuevas tecnologías, la colección ha sido replicada en el metaverso, con diseños en 3D e Inteligencia Artificial, y presentada mediante una pasarela virtual con avatares animados. Este material está disponible en una nueva web para potenciar la promoción y venta de las confecciones.

El acto de presentación contó con la presencia de Carlos Caro, alcalde de Arroyo de la Luz; Sandra Bernal Bernal, vicepresidenta de TAGUS; Patricia Crego del Amo, delegada de Redeia en Extremadura; y Antonia Molina Márquez, Diputada delegada de Igualdad de la Diputación Provincial de Cáceres, quienes destacaron el valor del proyecto como motor de desarrollo rural y de visibilización del trabajo de las mujeres artesanas.

El proyecto ALMA Rural, enmarcado en el programa Oficios en RED de Redeia, se plantea como plan piloto para ser replicado en otros territorios con el fin de generar nuevas fuentes de ingresos y fomentar el relevo generacional en la artesanía y la moda rural.