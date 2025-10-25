Homenaje al cantaor flamenco Juan Domingo Márquez Caballero

La comunidad flamenca y la sociedad extremeña lloran la pérdida de Juan Domingo Márquez Caballero, el cantaor nacido en Valdefuentes que falleció el pasado 25 de septiembre de 2025 a los 54 años. Su desaparición deja un vacío enorme, no solo en los escenarios donde su voz se erigía como un eco de la tradición más pura, sino también en la vida de quienes lo conocieron como hombre comprometido y profundamente humano.

Juan Domingo no fue únicamente un referente del cante jondo en su tierra, sino también un ciudadano ejemplar. Su generosidad y disposición constante a colaborar en causas sociales lo convirtieron en un vecino querido y respetado. Participaba activamente en iniciativas solidarias, desde festivales benéficos hasta actividades comunitarias, demostrando que su arte estaba siempre al servicio de los demás.

Valores

En la velada flamenca de Monroy, donde su presencia era ya tradición, no solo emocionaba con su voz, sino que también transmitía cercanía y fraternidad. Para él, el flamenco era un puente entre las personas, una forma de compartir sentimientos y tender la mano a quien lo necesitara.

Fotografías de cantaor flamenco Juan Domingo Márquez Caballero. / Cedida por Jesús Baños Collazos

Los que lo trataron destacan su afabilidad, alegría y sencillez: valores que le acompañaron tanto dentro como fuera del escenario. Fue un artista capaz de conmover con un quejío desgarrado y, al mismo tiempo, un vecino dispuesto a ofrecer su tiempo y apoyo a quienes atravesaban momentos difíciles.

Legado

Su legado trasciende la música. Juan Domingo Márquez Caballero será recordado como un hombre de voz prodigiosa y corazón solidario, que entendió el cante no solo como expresión artística, sino como acto de amor hacia su gente.

En Valdefuentes, su pueblo natal, su ausencia será siempre sentida, pero su memoria permanecerá viva en cada festival, en cada peña y en cada gesto de generosidad inspirado por su ejemplo.