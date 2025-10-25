La Iglesia de Santa Catalina de Romangordo sale de la lista roja del patrimonio

La Iglesia de Santa Catalina de Romangordo, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento en 2020, ha pasado de la Lista Roja a formar parte de la Lista Verde de Hispania Nostra, tras permanecer tres años catalogada como un bien en riesgo.

La Lista Roja recoge aquellos elementos del patrimonio cultural español que corren el riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, mientras que en el segundo listado se incluyen aquellos que han logrado superar ese peligro.

El tempo de Romangordo fue incluido en octubre de 2022 en el registro de monumentos en riesgo de desaparecer. En aquel momento, Hispania Nostra incorporaba, en el apartado dedicado de la conservación, un informe de inspección de la Junta de Extremadura de 2021, en el que se indicaba "graves problemas en los alabeos de la cubierta central así como algunos artesonados". Asimismo, concluía que "el sistema estructural de la nave está comprometido debido a los daños observados en la misma y que son extensibles al bajo coro y otras zonas del edificio, por lo cual existe un riesgo alto de derrumbe".

No obstante, tras su retirada de la lista roja el 23 de octubre de 2025, la asociación dedicada a la promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural explicó a este diario que, debido a los trabajos realizados tanto en los artesanados como en la cubierta, "se entiende que el riesgo de derrumbe ya no existe, además de haberse frenado el deterioro del interior".

Inversión de más de 600.000 euros

Las labores de restauración de la cubierta y el atesorado se llevaron a cabo en el marco de un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diócesis de Plasencia. Conforme al acuerdo, la administración regional aportó 200.000 euros (29,33% del total), mientras que la diócesis contribuyó con 481.869,35 euros (70,67 %), lo que supuso una inversión total de 681.869,35 euros.

Trabajos acometidos

Según detalló la Junta, la intervención finalizó a finales del verano de 2025 y se ejecutó en tres fases consecutivas. En primer lugar, se protegieron los bienes muebles del interior y se instaló un sistema de andamiaje y sobrecubierta para trabajar en "condiciones seguras". A continuación, se procedió a la restauración y consolidación del artesonado, "tarea ejecutada por especialistas acreditados que devolvieron estabilidad y valor estético al conjunto". Por último, se construyó una nueva cubierta con cerchas de madera, aislamiento térmico y reposición de la tradicional teja árabe.

Antes de la restauración, el Ejecutivo regional señaló que el templo presentaba "un grave deterioro en su estructura". Asimismo, añadió que "el hundimiento de varias vigas y el riesgo de colapso amenazaban la estabilidad del conjunto, poniendo en peligro la conservación del valioso artesonado mudéjar, datado entre finales del siglo XV y principios del XVI".

Historia

En cuanto a la historia de la iglesia de Romangordo, Hispania Nostra recoge que la fecha de su primera edificación resulta "incierta", aunque es posible vincular el origen del templo parroquial a la etapa de repoblaciones en la zona en el siglo XIV, bajo el reinado de Fernando VI. El análisis del edificio sugiere que fue ejecutada en varias fases: una primera etapa en el siglo XIII-XIV en la que se realiza la fachada y torre; otra en el XV, en el que tuvo lugar la construcción de la parte esencial que existe en la actualidad; y, finalmente, una tercera fase en la que se consolidó la planta y altura actuales (finales del siglo XV-principios del XVI).