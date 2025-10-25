Trujillo se convierte en sede para la celebración del Día Internacional de la Biblioteca

El Palacio de los Barrantes Cervantes de la ciudad trujillana sirvió este viernes, como escenario institucional del Día de la Biblioteca, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

La propuesta cultural reunió a lectores, bibliotecarios y amantes de los libros en una jornada que combinó talleres infantiles de ilustración con una lectura inclusiva de fragmentos de obras de Mario Vargas Llosa, protagonista de la VI Bienal de Novela Histórica, que estos días, llena de literatura las ciudades de Cáceres, Badajoz y por supuesto, de Trujillo.

En el evento, la consejera Victoria Bazaga destacó el valor de las bibliotecas y el esfuerzo de los bibliotecarios «por llevar la cultura hasta cualquier rincón», remarcó.

Además, recordó que las bibliotecas extremeñas cuentan ya con medio millón de usuarios, lo que refleja «el trabajo constante por garantizar el acceso a la lectura».

La titular de Cultura también subrayó que Trujillo es «el embrión de nuestra historia» y «un lugar que respira cultura por todas partes». De hecho, definió la bienal como «un lujo, una oportunidad para el turismo y un festín de literatura y magia». Asimismo, aprovechó para anunciar la puesta en marcha de una línea de trabajo que sirva para potenciar la industria del libro en Extremadura, con el objetivo de reforzar el peso del turismo cultural en la región.

Por otra parte, Bazaga puso en valor la fuerza de los más de 500 clubes de lectura activos en Extremadura, «el petróleo que necesitamos para seguir trabajando» y recordó que este sábado, Trujillo acogerá el encuentro anual de clubes de lectura, con la participación del escritor Jesús Sánchez Adalid.

Espacios abiertos

El encuentro incluyó la lectura del pregón titulado ‘¡Hay que tomar las bibliotecas!’, por el director de la Biblioteca de Barcarrota, Juanma González Antúnez, que reivindicó estos espacios como «puertos abiertos a todos los navegantes». Citando a Vargas Llosa, recordó que «sin lectura no hay libertad».

Además, la actividad enmarcó la presentación de la ilustradora Elena Macías, autora del cartel conmemorativo; la lectura adaptada de ‘Travesuras de la niña mala’, por usuarios de Aspace y un concierto de alumnos del Conservatorio Oficial de Música ‘Hermanos Berzosa’ de Cáceres.