Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

La ampliación de la residencia de Malpartida de Cáceres costará 637.000 euros: de 30 a 68 plazas

La ampliación del centro de mayores ‘Santa Ana’ sale a licitación y tiene un plazo de ejecución de siete meses. Las ofertas económicas, hasta el día 30

Residencia de mayores Santa Ana.

Residencia de mayores Santa Ana. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cuando el pasado mes de agosto el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres adjudicó la gestión de la residencia de mayores y centro de día ‘Santa Ana’ a la empresa Nexus Atención Integral, ya se sabía que el contrato incluiría la ampliación del recinto. La adjudicación se hizo efectiva por un periodo amplio, pues la firma adjudicataria tenía que aportar un canon de 700.000 euros para destinarlos íntegramente a la obra, cuya primera fase terminó en el mes de mayo. Nexus tendrá la gestión hasta el año 2050.

Nuevas obras

Y por fin se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para las obras de ampliación de la residencia. Han salido a licitación por un importe de 637.039,96 euros y las empresas interesadas en acometer la obra tendrán hasta el próximo día 30 de octubre para presentar sus ofertas. Una vez se resuelva el concurso, la empresa adjudicataria contará con un plazo de siete meses para la ejecución de las obras.

Nueva capacidad

La capacidad de la residencia pasará de 30 plazas a 68, más las 45 que tiene el centro de día gracias a la tercera fase de la obra. De esta forma, se atenderá a la alta demanda de lista de espera existente, tanto para las plazas públicas como para las plazas privadas, que supera las 80 personas desde hace años.

La capacidad de la residencia pasará de 30 plazas a 68, más las 45 que tiene el centro de día

Inversión

El ayuntamiento se garantizó con esta inversión los fondos necesarios para finalizar la obra y para acometer una serie de mejoras materiales en precios y servicios. A nivel material, la empresa adquirió con las mejoras el compromiso de invertir unos 150.000 euros adicionales en renovación de mobiliario, enseres, ajuar, cuberterías, instalación de lavadora y secadora industrial, equipos generadores de electricidad para emergencias, renovación de la iluminación a LED, renovación de suelos de la cocina, bombas de aire acondicionado nuevas, etc. Además, todo el equipamiento y el mobiliario necesario para equipar las 38 nuevas plazas serán por cuenta de la empresa. Otro de los beneficios fue la subrogación del personal existente y el compromiso de la firma de dar preferencia en las nuevas contrataciones a los malpartideños.

Licitación

En esta nueva licitación se contempla la construcción de interior, solados y pavimentaciones, tabiquería, revestimientos, cerramientos, baños y todos los sistemas de climatización, electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento una vez concluidas las dos primeras fases. En la cuarta, se dotará de equipamiento a toda la zona nueva. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende ofrecer más plazas de residentes para que los mayores malpartideños puedan permanecer en el pueblo y, al mismo tiempo, generar oportunidades con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo así al desarrollo económico y social de todo el municipio.

Noticias relacionadas y más

Alfredo Aguilera

El alcalde, Alfredo Aguilera, señaló que ampliar la residencia sin contar con ayuda externa ha sido una decisión «valiente pero que sin duda merece la pena, porque demuestra el compromiso con los mayores del municipio, es una apuesta contra el despoblamiento en el mundo rural y una mejora en la calidad de vida para todos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
  2. El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
  3. Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
  4. Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
  5. Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
  6. El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
  7. Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
  8. Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres

El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila

El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila

La ampliación de la residencia de Malpartida de Cáceres costará 637.000 euros: de 30 a 68 plazas

La ampliación de la residencia de Malpartida de Cáceres costará 637.000 euros: de 30 a 68 plazas

Homenaje al cantaor flamenco Juan Domingo Márquez Caballero

Homenaje al cantaor flamenco Juan Domingo Márquez Caballero

Alta costura y tecnología para impulsar la economía y la artesanía en el mundo rural en Arroyo de la Luz

Alta costura y tecnología para impulsar la economía y la artesanía en el mundo rural en Arroyo de la Luz

La Iglesia de Santa Catalina de Romangordo sale de la lista roja del patrimonio

La Iglesia de Santa Catalina de Romangordo sale de la lista roja del patrimonio

Trujillo se convierte en sede para la celebración del Día Internacional de la Biblioteca

Trujillo se convierte en sede para la celebración del Día Internacional de la Biblioteca

El agua del grifo en Villanueva de la Vera vuelve a ser potable, no apta para el consumo desde el pasado viernes

El agua del grifo en Villanueva de la Vera vuelve a ser potable, no apta para el consumo desde el pasado viernes

Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Campo Lugar

Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Campo Lugar
Tracking Pixel Contents