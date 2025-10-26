La ampliación de la residencia de Malpartida de Cáceres costará 637.000 euros: de 30 a 68 plazas

Cuando el pasado mes de agosto el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres adjudicó la gestión de la residencia de mayores y centro de día ‘Santa Ana’ a la empresa Nexus Atención Integral, ya se sabía que el contrato incluiría la ampliación del recinto. La adjudicación se hizo efectiva por un periodo amplio, pues la firma adjudicataria tenía que aportar un canon de 700.000 euros para destinarlos íntegramente a la obra, cuya primera fase terminó en el mes de mayo. Nexus tendrá la gestión hasta el año 2050.

Nuevas obras

Y por fin se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para las obras de ampliación de la residencia. Han salido a licitación por un importe de 637.039,96 euros y las empresas interesadas en acometer la obra tendrán hasta el próximo día 30 de octubre para presentar sus ofertas. Una vez se resuelva el concurso, la empresa adjudicataria contará con un plazo de siete meses para la ejecución de las obras.

Nueva capacidad

La capacidad de la residencia pasará de 30 plazas a 68, más las 45 que tiene el centro de día gracias a la tercera fase de la obra. De esta forma, se atenderá a la alta demanda de lista de espera existente, tanto para las plazas públicas como para las plazas privadas, que supera las 80 personas desde hace años.

Inversión

El ayuntamiento se garantizó con esta inversión los fondos necesarios para finalizar la obra y para acometer una serie de mejoras materiales en precios y servicios. A nivel material, la empresa adquirió con las mejoras el compromiso de invertir unos 150.000 euros adicionales en renovación de mobiliario, enseres, ajuar, cuberterías, instalación de lavadora y secadora industrial, equipos generadores de electricidad para emergencias, renovación de la iluminación a LED, renovación de suelos de la cocina, bombas de aire acondicionado nuevas, etc. Además, todo el equipamiento y el mobiliario necesario para equipar las 38 nuevas plazas serán por cuenta de la empresa. Otro de los beneficios fue la subrogación del personal existente y el compromiso de la firma de dar preferencia en las nuevas contrataciones a los malpartideños.

Licitación

En esta nueva licitación se contempla la construcción de interior, solados y pavimentaciones, tabiquería, revestimientos, cerramientos, baños y todos los sistemas de climatización, electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento una vez concluidas las dos primeras fases. En la cuarta, se dotará de equipamiento a toda la zona nueva. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende ofrecer más plazas de residentes para que los mayores malpartideños puedan permanecer en el pueblo y, al mismo tiempo, generar oportunidades con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo así al desarrollo económico y social de todo el municipio.

Alfredo Aguilera

El alcalde, Alfredo Aguilera, señaló que ampliar la residencia sin contar con ayuda externa ha sido una decisión «valiente pero que sin duda merece la pena, porque demuestra el compromiso con los mayores del municipio, es una apuesta contra el despoblamiento en el mundo rural y una mejora en la calidad de vida para todos».