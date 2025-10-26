El fascinante mundo de las antigüedades: un viaje a través del tiempo en Casar de Cáceres

Cada objeto cuenta una historia en el mundo de las antigüedades, de ahí que su valor sea muchas veces más histórico, emocional y artístico que material. Adentrarse en el mundo del coleccionismo y los artículos vintage es un viaje fascinante que conecta el pasado y el presente.

En Casar de Cáceres lo saben bien. La localidad cacereña cuenta con una tienda especializada en encontrar objetos olvidados y darles una segunda vida. Se trata de Antigüedades La Veleta, que ha programado una jornada de puertas abiertas para dar a conocer su colección de muebles y artículos antiguos.

El evento tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre. El primer día (viernes) las instalaciones estarán abiertas a partir de las 17.00 horas, mientras que el sábado y domingo abrirán desde las 10.00 horas. Desde la organización animan a descubrir y adquirir piezas únicas y tesoros con alma e historia.

Pero, ¿qué define una antigüedad?

Se considera una antigüedad a un objeto que tiene una edad superior a los 100 años y que es coleccionable o deseable debido a su rareza, condición, utilidad o belleza. Sin embargo, en el comercio y algunas ferias, el límite puede reducirse a 50 años o incluir piezas de épocas más recientes (como las décadas de 1960, 1970 y 1980) si poseen un valor cultural o tecnológico significativo.

El atractivo de una antigüedad reside a menudo en la artesanía y los materiales utilizados, que suelen reflejar técnicas y estilos de vida ya extintos.

Jornada de puertas abiertas en La Veleta / La Veleta

El abanico de piezas antiguas es muy amplio, abarcando desde lo funcional hasta lo puramente decorativo. Algunas de las categorías más valoradas incluyen:

Muebles antiguos: Piezas de siglos pasados o estilos definidos (como el Georgiano, Victoriano, Renacentista o Art Déco) que destacan por su calidad en la madera, marquetería y diseño.

Joyas y orfebrería: Alta joyería de épocas específicas que emplea metales preciosos y gemas. La orfebrería abarca objetos en plata o bronce, tanto funcionales (vajillas) como decorativos.

Arte y pinturas: Obras de artistas reconocidos o anónimos, incluyendo pinturas, esculturas, y artefactos de arte folclórico que tienen un valor cultural significativo.

Cerámica y porcelana: Piezas de manufacturas históricas, apreciadas por su decoración y rareza.

Libros y manuscritos: Especialmente las primeras ediciones, libros raros, y la cartografía y mapas antiguos que documentan períodos históricos.

Coleccionables menores: Incluyen monedas y medallas (numismática), armas antiguas, instrumentos musicales, y juguetes de época.

Templos del pasado

El corazón latente de este mercado se encuentra en las tiendas de antigüedades, tanto físicas como digitales. Estos espacios son mucho más que meros puntos de venta; operan como verdaderos templos donde se requiere un ojo clínico para la selección, autenticación y tasación de cada tesoro.

Adentrarse en un establecimiento físico se convierte en una experiencia multisensorial. El inconfundible aroma a madera añeja, el reflejo sutil de la plata oxidada y el contacto visual con un mueble o una joya transportan al visitante a eras olvidadas. El anticuario, por su parte, es el guardián y, a menudo, el narrador principal de esta historia, un profundo conocedor listo para desvelar la procedencia y el relato íntimo de cada pieza bajo su custodia.