El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila

El Camino de Castilla, que une a la localidad cacereña de Talaveruela de la Vera con la provincia de Ávila, reabre al público como ruta circular entre historia, agua y naturaleza. Los senderistas volverán a pasar por esta ruta circular de 13 kilómetros de longitud gracias a los trabajos de recuperación dirigidos por el equipo de técnicos y voluntarios de la Fundación Equitración, dirigido por Roberto Contaldo.

Talaveruela de la Vera

El trazado parte del municipio de Talaveruela de la Vera, alcanza el refugio de Majalbierzo, hacia Las Juntas de los Puertos, atraviesa los prados de Don Leoncio y retorna por antiguos senderos que antaño recorrieron cabreros y comerciantes. Durante la intervención se han creado fajas auxiliares con función cortafuegos, mejorando la seguridad forestal y la gestión del monte. Además de actuar para evitar la propagación del fuego, también serán puntos educativos.

Altitud

En el paraje de Majalbierzo, a 1.300 metros de altitud, el visitante encontrará una muestra de «siembra de agua», mediante la recuperación de manantiales y abrevaderos de piedra y tierra, una rehabilitación integral también realizada por el equipo de la Fundación Equitración, que contribuye a restaurar el equilibrio hídrico del entorno. El objetivo de esta actuación es fomentar el turismo sostenible en la región, poner en valor los recursos naturales de la zona y crear conciencia sobre la importancia del cuidado del entorno natural.

Proyecto

El proyecto, diseñado por PSII, la Comunidad de Regantes San José y el Monte Colectivo Coto Sierra Valverde y Talaveruela, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Talaveruela de la Vera, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Alcalá de Henares, dentro del programa Bosques Sinérgicos, financiado por los Fondos Europeos Next Generation, la Fundación Biodiversidad y la Fundación Alcalá de Henares.