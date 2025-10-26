Obras
Sierra de Fuentes cumple con sus vecinos y crea su primer pabellón
El ayuntamiento lanza el contrato para construir el nuevo recinto de deportes, que costará 210.000 euros y tardará seis meses en ejecutarse
El municipio de Sierra de Fuentes, ubicado en pleno área metropolitana de Cáceres, ha dado un paso decisivo para satisfacer la histórica demanda de sus vecinos: la construcción de un nuevo pabellón polideportivo. El pasado mes de septiembre, el ayuntamiento aprobó en sesión plenaria los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas que regirán la licitación de las obras correspondientes a las dos primeras fases, destinadas a cimentaciones y estructuras. Está financiado con los planes de la Diputación de Cáceres.
Avance
«Con esta aprobación se avanza un poquito más en un proyecto largamente demandado por los vecinos y vecinas, cuyo objetivo es dotar al municipio de unas instalaciones deportivas modernas, funcionales y accesibles, que permitan fomentar la práctica del deporte, la vida saludable y la convivencia», reza el texto enviado por el alcalde, Sergio Domínguez.
Futuro pabellón
El futuro pabellón contará con espacios adaptados a diferentes disciplinas deportivas y estará diseñado para dar servicio a asociaciones y clubes deportivos, así como a la población en general.
Paso firme
Domínguez destacó que «con este acuerdo damos un paso firme hacia la creación de un espacio que será referente en el deporte local y que mejorará la calidad de vida de los vecinos». Las obras ya han sido publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, actualmente, se encuentra en el periodo de evaluación de las ofertas después de que el plazo cerrase el pasado día 21. Tienen un coste de 210.736 euros y un plazo de ejecución de siete meses.
