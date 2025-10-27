Acercan la construcción a los institutos de Cáceres como futuro laboral

La Diputación de Cáceres ha firmado este lunes un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), con una inversión de 150.000 euros y una duración de 9 meses. El acuerdo contempla tres líneas de actuación: la puesta en marcha del observatorio de la construcción, un proyecto para acercar a los jóvenes a este sector, y un programa de formación en espacios confinados y en altura.

El convenio tiene como objetivo impulsar el empleo en el sector de la construcción en la provincia de Cáceres, mediante la cualificación de las personas y de la innovación tecnológica.

Proyecto para los jóvenes

El convenio contempla el Proyecto Cionitia para acercar la profesión del ámbito de la construcción a estudiantes de 4º de la ESO o Formación Profesional, etapas en las que los jóvenes deben decidir sobre su futuro académico y profesional. En el marco del acuerdo, se prevé llegar a 8-10 institutos.

Mediante un escape box (similar a un escape room), los alumnos enfrentarán retos y preguntas, progresando a medida que superan cada desafío. Este proyecto piloto en Extremadura, antes del acuerdo, se ha acercado a unos 15 o 20 institutos.

El presidente de FLC comentó, durante la presentación del convenio, que con esta iniciativa se le contará a los jóvenes en qué consiste el sector de la construcción, los distintos puestos y las tecnologías con las que se trabaja a través de un juego interactivo.

El programa busca romper "una visión errónea de lo que es hoy en día la construcción". "Los estereotipos son siempre negativos y alejan a los estudiantes a la hora de tomar una decisión, cuando puede ser una alternativa de futuro, viable, dinámica, interesante, moderna e innovadora de cara a las tecnologías", manifestó la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres.

Programa de Formación

El acuerdo incluye también cuatro acciones formativas de seguridad en el trabajo temporal en altura y dos de procesamiento técnico especializado en espacios confinados. La fundación impartirá la formación en grupos de diez alumnos.

Presentación del convenio en el palacio Provincial. / J. M.

Por su parte, María Ángeles Ramos, directora la Fundación Laboral de la Construcción, señaló que las formaciones "son necesarias" para que las empresas concedan las contrataciones, sobre todo considerando que los índices de siniestralidad en Extremadura "están muy vinculados a trabajos en altura". Asimismo, remarcó que apuestan por estas acciones porque son "muy necesarias" para reducir los ratios de accidentes en la región y, además, porque las sociedades son reticentes a contratar personal sin esta formación.

Formación

Carlos Izquierdo, presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, organismo paritario compuesto por la patronal y sindicatos (CCOO y UGT), destacó que el éxito de la formación se refleja en la cantidad de personas que se incorporan al mercado laboral. "Ahora mismo estamos muy cercanos al 100%, y toda aquella persona que no se incorpora al mundo laboral es porque ha cambiado de sector, no porque no hayamos sido capaces de colocarlo en el sector", afirmó.

El año pasado, la diputación y la FLC formaron a cerca de 4.000 personas. De ellas, muchas ya estaban empleadas, "pero hemos mejorado su puesto de trabajo", expresó Izquierdo.

Observatorio de la construcción

Gutiérrez explicó que la puesta en marcha del observatorio de la construcción, a través de la tecnología e inteligencia artificial, va a elaborar un diagnóstico "más exhaustivo" de la situación del ámbito de la construcción en la provincia de Cáceres con análisis de perfiles emergentes de cara a la IA o la vivienda modular. "Va a permitir innovar y tomar decisiones importantes en este sector".

Falta de trabajadores

La vicepresidenta primera apuntó que el ámbito de la constitución enfrenta un problema "acuciante": la falta de profesionales cualificados. Por ello, señaló que es "necesario formar a nuevos perfiles, profesionalizar más el sector, atrayendo jóvenes y capacitando también a personas utilizando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías". Pero no solo a las nuevas generaciones, también a personas que estén en un periodo transitorio de empleabilidad y, "sobre todo", a mujeres.

Izquierdo añadió que este sector se encuentra en una situación de "SOS" por la falta de personal. Además, subrayó que el sector es cambiante, por lo que se requiere una formación continua. “Necesitamos quizás menos número de personas, pero quizás más cualificados”.

El convenio piloto tiene una duración de 9 meses, pero la vicepresidenta de la institución provincial expresó que tiene "vocación de continuidad", e incluso podría incrementar la cantidad económica según la valoración de los resultados.