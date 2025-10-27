Del pasado al presente: la evolución del Otoño Mágico y sus novedades en 2025

Teatro, una fiesta de la trashumancia, jornadas micológicas, degustaciones de calbotes, música en directo, carreras por la montaña, citas gastronómicas, marcha senderista y rutas guiadas por los paisajes de la comarca son algunas de las más de 70 actividades con las que El Valle del Ambroz da la bienvenida a la estación otoñal con su nueva edición del Otoño Mágico, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2024

Esta celebración recorre durante seis fines de semana, del 24 de octubre al 30 de noviembre, los ocho pueblos de la comarca: Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro. En 2025 festejará su vigésima octava edición que, según Diego Curto, gerente en Diva (Asociación Desarrollo Integral del Valle del Ambroz), nada tiene que ver con las primeras, en las se dieron "muchos palos de ciego". El primer Otoño Mágico fue en 1998, duró un par o tres fines de semana y contaba con pocas actividades.

El gerente de la asociación explica que en un principio se dieron palos de ciego dada la inexperiencia de organizar eventos de este tipo donde a veces se acertaba y otras no, pero, por otra parte, la gestión era más sencilla, puesto que a las actividades acudían "bastante menos gente que ahora". Por entonces, las citas eran "muy de andar por casa", pero con el tiempo fueron atrayendo a más visitantes de fuera de la comarca, logrando paso a paso el reto, algo que se alcanzó "poco a poco porque -el título de- Fiesta de Interés Turístico Regional lo conseguimos en 2011,en la edición 12 o 13, algo que se obtuvo dando pasos firmes, pero no muy grandes".

En sus inicios, al solicitar ayuda a las asociaciones locales de mujeres o jóvenes para realizar actividades, "todo el mundo se volcaba porque era una fiesta más de su pueblo", considerándola como propia. Curto asegura que esta sensación se mantiene, puesto que los vecinos del Ambroz perciben que, cuando el Otoño Mágico se celebra en su municipio, se trata de un festejo local más, y valoran los títulos de Fiesta de Interés Turístico Nacional e Internacional como un logro común, reconocimiento que reafirma el gerente.

De hecho, Curto apunta que de los 8.000 habitantes de la comarca, seguramente hay más de 1.000 personas que actúan como colaboradores o ayudando en la organización de eventos del Otoño Mágico. En el caso de una degustación gastronómica en Hervás, acuden asociaciones de mujeres de los pueblos del Ambroz y, en la mañana, "somos más de 100 personas haciendo que sea posible". "Muchos cientos colaboran directamente en la organización de alguna actividad", subraya.

Origen de la fiesta e impacto económico

Esta iniciativa itinerante nació con el objetivo de romper la estacionalidad del turismo en el Ambroz. Como recuerda el gerente de Diva, en aquellos años la zona estaba apostando por este sector, pero los visitantes acudían principalmente en verano, atraídos por el frescor de la zona de montaña, y "un poquito" en primavera. En cambio, el otoño y el invierno eran temporadas "muy flojas" desde el punto de vista turístico.

Carrera por la montaña en la edición de 2024. / Diva

Por ello, Curto aprecia que los negocios relacionados con el turismo tenían una "viabilidad difícil con esa ocupación". Desde la asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz, creada un año antes de la fiesta para trabajar de forma conjunta en la comarca y "olvidando antiguas rencillas entre pueblos y vecinos, buscando un objetivo común", surgió la idea de organizar algún evento para llamar la atención en otoño, "una época preciosa en el Valle del Ambroz, probablemente de las más bonitas para disfrutar del campo, del bosque, de los colores, los sabores o tradiciones ligadas a esta estación, como la calbotada".

Con el Otoño Mágico, el gerente afirma que lograron situar a la estación otoñal como la mejor temporada tras agosto y el mes de celebración de la Semana Santa. Aunque, la fiesta no solo influye en el movimiento económico en dicha temporada, sino también funciona como un elemento de promoción del Valle del Ambroz. "Muchas personas que nos descubren en otoño, luego regresan en otras épocas del año", mientras que otros, por la difusión de la temporada otoñal, perciben la comarca como un destino "interesante".

Curto subraya que el impacto económico se extiende más allá del otoño y destaca también un cambio de la percepción de la llegada de la temporada otoñal. Parafraseando al profesor Eduardo Alvarado,pregonero en ediciones anteriores: "En el Ambroz hemos conseguido darle la vuelta a esa melancolía que se asocia al otoño, porque para nosotros es una fiesta". Se trata de una celebración en la que los vecinos se vuelcan y quieren mostrar lo suyo, de modo que el visitante es, "más que a descubrir, un invitado que viene a compartir".

Novedades

En esta edición, el programa contempla unas 10 o 15 propuestas cada fin de semana, desarrolladas a lo largo de los ocho pueblos del Valle. Algunos municipios ofrecen temáticas ligadas a la historia o recursos locales, como en La Garganta, donde se celebra la Fiesta de la Trashumancia; en Abadía, con el día de ‘La Gran Calbotá’, o en Baños de Montemayor, el Otoño Bienestar, localidad que cuenta con dos balnearios. Mientras que otros municipios acogen otro tipo de citas, como en Aldeanueva del Camino, donde tiene lugar el ‘Día Mágico Infantil’ o Hervás, con jornadas gastronómicas y el desfile de ‘Don Otoño’.

De todas las actividades, el gerente de la asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz afirma que las que más atraen al público son las vinculadas con la naturaleza, desarrolladas en el medio natural o al aire libre, como rutas senderistas, en bicicleta, carreras por montaña, pruebas deportivas, rallies fotográficos o jornadas micológicas. En un segundo escalón se sitúan las jornadas gastronómicas y la música.

Respecto a las novedades para esta edición, Curto precisa que la estructura del Otoño Mágico varía poco, puesto que a lo largo de estos años aprendieron qué funciona y qué puede realizarse en cada municipio según su infraestructura. Asimismo, añade que en muchos casos, además, es necesario prever un plan b por lluvias. No obstante, aunque la esencia se mantiene, sí varían los artistas que forman parte del cartel de la Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Como novedad, el gerente de Diva comenta que esta podría ser una de las ediciones más musicales que han organizado, donde quizás no hay un único nombre "muy conocido", pero sí una gran cantidad "con mucha calidad", como Manantial folk, Al-Konetara folk, Mayalde, Diván Du Don, Letra Pequeña, Pancho Varona, músico que acompañó durante décadas a Joaquín Sabina, o la artista Shara Pablos, entre otros.