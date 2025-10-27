La ruta que une dos territorios Unesco de Cáceres

La novena edición del Mes de la Reserva de la Biosfera en los territorios Unesco de Tajo-Tejo Internacional y Parque Nacional de Monfragüe guarda secretos y actividades tan increíbles como la Ruta Entreparques, que conecta Casas de Miravete con Deleitosa. O lo que es lo mismo, se inicia en el entorno de Monfragüe y concluye en el de Las Villuercas. El itinerario utilizará vías pecuarias principales como la Cañada Real Leonesa Occidental y el Cordel de Torrecillas, además de caminos históricos como el que une Jaraicejo y Deleitosa.

Senderistas

Los senderistas tendrán la oportunidad de disfrutar tanto de las llanuras de la dehesa extremeña como del monte abrupto de Monfragüe y Villuercas, además de conocer el medio donde se elaboran productos gastronómicos de contrastada calidad como el jamón y el queso de cabra.

Horario

El horario estimado prevé la salida a las 8.30 y la llegada a las 14.30 horas (una duración de seis horas). El aforo máximo permitido es de 250 personas. La longitud es de 16 kilómetros y la pendiente media está en el 4,9%. La dificultad estimada está considerada media.

Actividades

La cita tiene su comienzo de actividades planteado a las 8.30 horas con el desplazamiento en autobús desde Deleitosa a Casas de Miravete. El punto de inicio está ubicado en la entrada de Deleitosa, frente al restaurante Mirabreña. A las 9.00, la organización ofrecerá el desayuno en Casas de Miravete. Y a las diez tendrá lugar el inicio de la marcha. En el llano de Mesas Caveras se ubicará un punto de avituallamiento. La llegada a deleitosa está prevista a las 14.30 horas e incluye una comida a cargo de la organización.

En internet

Es necesario inscribirse previamente a través de internet (pago mediante tarjeta). El plazo concluye el 6 de noviembre y tiene un precio de diez euros. Para más información, se puede acudir al GeoCentro Monfragüe ubicado en el municipio miraveteño.

Más actividades

Esa misma semana, dentro del Mes de la Reserva de la Biosfera, se incluirán actividades como Artenatura Dadaísta en Casas de Millán. Servirá para conocer, el 9 de noviembre, un escenario perfecto para prácticas psicológicas creativas y sorprendentes como el poema dadaísta. Esta original y sorprendente propuesta consiste en tomar un periódico y unas tijeras, elegir un artículo del tamaño deseado para el poema, y recortar cuidadosamente cada palabra para crear un texto singular, reflejo de quien lo ha creado, dando luz a tu lado más inexplorado. Al finalizar, se habrá creado una obra genuina y se podrá poner en común con el resto de participantes.