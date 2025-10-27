Salorino acoge un encuentro que invita a reflexionar sobre la arquitectura tradicional de la Sierra de San Pedro

Salorino será la sede del tercer Encuentro de Arquitecturas y Oficios Tradicionales, que se celebrará el miércoles 12 de noviembre. En esta ocasión, se centrará en la arquitectura bioclimática y el carácter de refugios climáticos de las construcciones tradicionales de la comarca de Sierra de San Pedro.

La Diputación de Cáceres, organizadora de la jornada, explica que el encuentro busca invitar a la reflexión, al debate y a la exposición de conocimientos en torno a la arquitectura y los oficios tradicionales que conforman el patrimonio cultural de los ocho municipios de la provincia pertenecientes a la Sierra de San Pedro. Se presentarán ponencias sobre estudios, prácticas de intervención y formación en este y en otros territorios.

Cita gratuita

La cita comenzará a las 9.30 horas, en el Centro Cultural Victoria de Salorino, y será gratuita, previa inscripción previa a través de la web: arquitecturatradicionalprovinciacaceres.es. El encuentro contará con la presencia de arquitectos, especialistas e investigadores que compartirán sus experiencias y sus conocimientos sobre técnicas constructivas tradicionales.

Entre los ponentes se encuentran María Gómez, cofundadora de Miga, oficina rural especializada en rehabilitación de la arquitectura tradicional y la construcción ecológica o Mónica Martín, quien formó parte del equipo docente de la Escuela Taller de Restauración de León, del Centro de los Oficios y de la Escuela Taller de Restauración de Vitoria.

Exposiciones y visitas

Además, los asistentes podrán visitar una exposición con doce paneles sobre las técnicas de construcción tradicional, una mesa de materiales propios de estas arquitecturas así como nuevos materiales compatibles. También, se proyectarán vídeos que documentan el proceso de alguna de estas técnicas y oficios así como ejemplos de intervención integrando innovación técnica, eficiencia energética y respeto por la identidad patrimonial.

Por la tarde, se visitará una vivienda tradicional para conocer los valores de estas edificaciones frente a los rigores del clima, así como a un tejar tradicional que conserva el municipio y se podrá contemplar el mural que representa este oficio, realizado por un taller popular de arte mural con pintura de cal y pigmentos naturales denominado Con C(Alma).

Proyecto Transfronterizo

Según concreta la institución provincial, el encuentro forma parte del proyecto Feenert, para "poner en valor la arquitectura tradicional en el medio rural, facilitando la intervención constructiva con criterios de calidad y economía circular".

Asimismo, la diputación añade que Feenert, proyecto europeo transfronterizo España-Portugal, tiene como objetivo impulsar la puesta en valor de edificios históricos y de carácter público localizados en el medio rural a través de herramientas y acciones que faciliten a las administraciones, empresas y profesionales de la Euroace su intervención constructiva con criterios de calidad y economía circular para convertirlos en un activo económico y cultural de primer orden, capaz de revitalizar el medio rural y generar empleo localizado y de calidad.

Taller

Durante los días 17, 18 y 19 de octubre se realizó un Taller Popular de Arte Mural, con pintura de cal y pigmentos naturales procedentes de tierras, en el muro de un antiguo horno de tejas, en la Calle Miralrio 3 de Salorino. La diputación detalla que el taller incluyó teoría sobre la historia y propiedades de la pintura de cal y algunos pigmentos minerales, con una demostración sobre apagado de cal viva y creación de una paleta de colores con pigmentos de tierras. "La práctica ha consistido en encalar un muro y posteriormente pintar con la paleta de colores según un diseño en homenaje al oficio de fabricar artesanalmente tejas, baldosas y ladrillos de barro cocido", añade la administración provincial.

Asimismo, la institución provincial señala que los talleres Con C(Alma) buscan recuperar un saber y una práctica tradicional que se realizaba periódicamente en toda casa de pueblo extremeña, principalmente gestionada por las mujeres. Se pretende encalar fachadas de arquitectura tradicional abandonas o en mal estado de conservación, empleando pintura de cal y pigmentos minerales, por ser los materiales originales y compatibles con estas arquitecturas, que necesitan transpirar.