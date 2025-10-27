Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: "Ha sido como cuando vino Iron Maiden"

El fenómeno que nació en Casas de Don Pedro (Badajoz), Sanguijuelas del Guadiana, sigue recorriendo el país entero con su gira 'Verbena en vena' que promociona su primer disco, 'Revolá', donde combina los tangos extremeños con el puro rock transgresivo. El pasado sábado le llegó el turno a la localidad cacereña de Miajadas, donde vibraron cerca de 8.000 personas en los aledaños del patio de los Pabellones Multiusos.

Entre que la lluvia amenazaba el evento y que este tenía entrada gratuita, haciendo que se llenase con más personas de lo estimado, el concierto acabó siendo en la explanada de un polígono paralelo al lugar inicial, con espacio limitado, barra, aseos y zona para personas con movilidad reducida. La elección del lugar la calificó el alcalde de la ciudad, Antonio Díaz, como «todo un acierto». Además, el concierto lo tildó de un evento «histórico» para la localidad en valoraciones ofrecidas a Rtv Miajadas. El edil llegó a compararlo con la cita de Iron Maiden en 1996.

Cien conciertos

Sanguijuelas del Guadiana es todo un fenómeno de masas cuya popularidad está subiendo como la espuma y cuenta con más de 200.000 oyentes en Spotify. La gira en la que se ve inmersa, 'Verbena en vena', cuenta con cien conciertos en lugares de todo el país: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia... y por supuesto Extremadura. Incluso llegando a tocar en Portugal o México. La gira comenzó en Madrid en enero y no acabará hasta el 1 de agosto del próximo año.

Por la región ya han pasado con la gira, y lo volverán a hacer. Desde Navalmillar de Pela o Cabeza del Buey en Badajoz, hasta el Womad o Alcuéscar en Cáceres. Después de la cita en Miajadas, regresarán a Extremadura pronto, el 13 y 14 de noviembre en el Offcultura de Badajoz. El 15 y el 16 llenarán la Sala Matilda de Cáceres, el día 21 visitarán Almendralejo, el 22 Navalmoral de la Mata y el 27 de diciembre despedirán la región y el año en la Sala Dinosaurio de Villanueva de la Serena.

El grupo formado por Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba, tras chavales de un pueblo de apenas 1.300 habitantes, lleva la reivindicación en las venas. Una banda formada en la soledad de 'la España vaciada' y que no olvida sus raíces, ni cuando toca en pequeños pueblos extremeños, ni cuando agota las entradas de tres citas en La Riviera de Madrid.

Sus referentes ellos dicen que son Estopa, Triana, Nirvana o, como no podía ser de otro modo, Extremoduro. La fiebre de Sanguijuelas solo acaba de llegar, pero todo apunta a que va a ser duradera. Y por ello los habitantes de Miajadas guardarán la cita del sábado como un hecho histórico de la ciudad. Sí, como cuando Iron Maiden.